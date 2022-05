Az Alpine csak nevet Horneren: már most is számolhatunk úgy, hogy nem állnak majd rajthoz?

A 2022-es Forma-1-es szezon kezdete óta téma a költségsapka méretének növelése, mivel az elszálló inflációval és a szállítási költségek növekedésével nem számoltak megfelelően a csapatok.

A Red Bull már hónapok óta kifejezetten aktívan lobbizik azért, hogy növeljék meg az idén 140 millió dollárra csökkentett (de a különböző bónuszokkal 143 millió dollár körüli) költségsapka felső határát, Christian Horner Barcelonában pedig egy új apokaliptikus forgatókönyvet vázolt fel.

Horner szerint „a paddockban zajló párbeszéd alapján” akár 7 Forma-1-es csapatnak is ki kell majd hagynia az idei szezon utolsó 4 futamát, amennyiben nem növelik meg annyira a költségsapkát, hogy az fedezze az infláció növekedésével tornyosuló költségeiket is – amire az F1 sportszakmai igazgatója, Ross Brawn már ígéretet is tett.

Az Alpine csapatfőnöke, Otmar Szafnauer azonban olcsó trükknek tartja Horner kijelentéseit, és leszögezte, hogy ellenzik a költségsapka méretének bármilyen növelését.

„Az nagyon jó lenne, mert előrébb léphetnénk a bajnokságban. Tervezzek már most ennek megfelelően, vagy csak viccelt?” – reagált Szafnauer arra, amikor a Motorsport.com szembesítette őt azzal, hogy Horner szerint 7 csapat is futamokat hagyhat ki.

„Nem tetszik nekünk ez az irány. Már jóval korábban elkészítettük a költségvetési tervünket, amibe beleszámoltuk az inflációt is. Az infláció nem egyik napról a másikra jelent meg nálunk sem” – fordította komolyra a szót Szafnauer.

„Már decemberben is 7% volt a fogyasztói árindex, a csapatok többsége pedig novemberben vagy decemberben véglegesíti a költségvetését a következő évre. Minket ez egyáltalán nem lepett meg, belekalkuláltuk ezt a lehetőséget a költségsapkánkba, még akkor is, ha nem láttuk előre, hogy a szállítási költségek ennyire el fognak szállni.”

„Ugyanakkor még így is a költségsapka alatt vagyunk, és ha ezt mi meg tudtuk csinálni, akkor biztos vagyok benne, hogy másoknak is menni fog. A költségsapka méretének egyszerű növelésével nem értek egyet.”

Szafnauer szerint versenyek kihagyása helyett a csapatoknak a fejlesztésre félretett pénzüket kell majd másra fordítania a csapatoknak – ami az Alpine számítása szerint kétszer akkora, mint amekkorára Günther Steiner tippelt a Motorsport.com olasz kiadásának adott interjújában.

„Tudom, hogy mindenki jelentős összegeket tett félre a szezon alatti fejlesztési versenyre, különösen most, hogy teljesen új a technikai szabályzat. Tehát, amikor a szállításai költségek 2,5-3,5 millió dollárral növekednek, mindenki megteheti, hogy a 20 millió dolláros fejlesztési büdzséjét lecsökkenti 17 millió dollárra.”

„Ennél azonban természetesen sokkal egyszerűbb és kényelmesebb azonnal az FIA-hoz fordulni, és a költségsapka növeléséért lobbizni.”