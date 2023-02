Az Alpine bizonyítani akar Oscar Piastrinak

Hosszú vitát követően igazolhatott Oscar Piastri a McLarenhez. A fiatal ausztrál ezt megelőzően Alpine-junior volt, a francia istálló támogatásával lett F3-as és F2-es bajnok, mégis a papaya autóban debütál az F1-ben.

Amikor az Alpine autóbemutatóján megkérdezték az Alpine csapatfőnökét, Otmar Szafnauert, hogy mit tanultak a Piastri-sagából, így válaszolt:

„Először is, egy stabil szerződés kell. Ezenkívül vonzóvá kell tennünk a csapatot, és szerintünk vonzó is, ezért akar Jack Doohan is a csapat tagja lenni. Sok sikert kívánok Oscarnak, de most rajtunk a sor, hogy megmutassuk, rosszul döntött.”

„Versenyképesnek kell lennünk, keményen kell dolgozunk, és javítanunk kell az autónk teljesítményén, hogy sikeresek legyünk a pályán” – mondta az amerikai-román szakember a Fox Sportsnak.