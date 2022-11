Az AlphaTauri vezető mérnöke kevesebb alkatrészt szeretne átvenni a Red Bulltól

Az F1-ben régóta megszokott már, hogy a konstruktőrök egymástól vesznek bizonyos alkatrészeket, melyeket a szabályok engedélyeznek. Erre a legjobb példa az utóbbi években talán a Haas volt, akik még most is számos elemet kapnak a Ferraritól, így az autójuk is jelentősen hasonlít az olaszokéra.

Természetesen a Red Bull két csapata is szorosan együttműködött az évek során, aminek nyilván megvannak az anyagi előnyei, de közben az autó tervezését illetően némileg megköti a kezét annak, aki sok elemet vásárol másoktól.

Jonathan Eddolls, az AlphaTauri vezető mérnöke azonban a jövő évi AT04-es esetében szeretne minél több tervezési szabadságot kapni.

„Mi például bizonyos alapvető elemek köré szeretjük megalkotni az autónk aerodinamikáját. Ha viszont tőlük veszünk át alkatrészeket, akkor a végleges kialakításról csak nagyon későn kapunk információkat” – magyarázta Eddolls az Auto Motor und Sportnak.

„Ez pedig befolyásolni fogja az aerodinamikánkat, mert mások kalkulált formáival kell dolgoznunk. Egy év alatt sok tapasztalatot szereztünk az új autókkal. Tudjuk, hogy milyen ablakban működik jól. Ez azt jelenti, hogy nem kell annyira rugalmasnak lennünk egyes elemekkel, így pedig súlyt takarítunk meg.”

Azt azonban a szakember elismeri, hogy a Red Bulltól kapott elemeknek is megvan az előnye. „A Red Bullnak egészen más lehetőségei vannak a munkafolyamatok terén. Fenomenális, hogy milyen gyorsan fejlesztenek és gyártanak le egy alkatrészt. Ők egészen az utolsó pillanatig nyitva tudják hagyni az ajtót, ami fantasztikus.”

Ennek ellenére 2023-ban mégis igyekeznek majd még jobban önállósodni, hogy a saját ízlésüknek és igényeiknek megfelelően alkothassák meg az új autót, melynek mindenképpen jobban kéne teljesítenie az ideinél, hiszen az AlphaTauri most csak a kilencedik lett a bajnokságban.

