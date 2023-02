Az AlphaTauri új autója a tavalyi „erősen továbbfejlesztett” változata

Az olasz csapat magyar idő szerint szombaton késő este tartotta festésének bemutatóját New Yorkban, miközben a 2023-as autóról is közzétettek néhány leegyszerűsített fotót. A valódi masina pedig pár nap múlva már pályára is gurul Misanóban.

Ugyan a számítógéppel renderelt képek nem árulnak el sok részletet, az azért így is kivehető, hogy az oldaldobozok bevezető nyílása jelentősebben megváltozott. Emellett a hátsó, lefelé ívelő szekción is van egy új rámpa, amely az AT03-on még nem szerepelt, miközben az orrkúp és az első szárny a tavalyi szezon végén használt koncepcióhoz hasonlít.

Jody Egginton technikai igazgató elmondta, hogy a csapat igyekezett agresszív lenni a csomagolással és az aerodinamikai fejlesztésekkel, hogy növelni tudják az autó leszorítóerejét, miután tavaly ez volt az egyik legnagyobb gyengeségük.

„Sokat tanultunk az AT03-ból annak fejlesztése során, és ebből sok információ került át az AT04-esbe, hogy orvosolni tudjuk a korábbi hiányosságokat. Egyszerűbben mondva nem volt elég leszorítóerőnk a legfőbb riválisokhoz képest, és sikerült felfednünk bizonyos lehetőségeket a tömeg csökkentésére is.”

„Szinte az autó minden területe az AT03 erősen továbbfejlesztett változata, és sok figyelmet fordítottunk a karosszériaelemekre a minél hatékonyabb csomagolás miatt, hogy a lehető legjobb alapokról kezdjük az aerodinamikai fejlesztést.”

Ugyan tavaly az anyacsapatuk, a Red Bull hozta össze a legjobb autót a szezon egészét tekintve, az AlphaTauri nem akart még több alkatrészt vásárolni tőlük. „A programunk az előző évekhez hasonlóan folytatódik” – tette hozzá Egginton.

„Hihetetlenül előnyös számunkra, szóval nincs értelme változtatni. Néhány komponenst megtartunk tavalyról ugyanazzal a specifikációval, miközben másokon módosítottunk, de összességében nagyjából most is ugyanannyi alkatrészt fogunk venni a Red Bulltól, mint eddig. Ez egy stratégiai döntés, melyet időről időre meghozunk, de alapvetően most azt folytatjuk, amit tavaly elkezdtünk.”