Az AlphaTauri szerint természetes a Racing Point másolása

A Racing Point idei húzása immár két hete tartja lázban a Forma-1 világát, a jövőre Aston Martinná váló csapat elmélyítette együttműködését a Mercedes-szel, és ennek eredményeképpen a jelek szerint egy nagyon versenyképes autót állítottak össze 2020-ra.

A riválisok szerint az RP16 egyértelműen a Mercedes tavalyi gépét másolva készült, és ezt a Racing Point részéről sem tagadják. A csapat az össze átvehető alkatrészt megkapta a Mercedestől, és tavaly már a németek szélcsatornáját is használták.

A barcelonai teszteken ez hatalmas fejlődést jelentett, már arról is szó van, hogy a Racing Point akár még a szenvedő Ferrarira is veszélyes lehet idén, és persze ezzel arra is, hogy a középmezőny legjobbja legyen.

Franz Tostot a barcelonai tesztek végén kérdezték is arról, hogy szerinte az AlphaTauri versenghet-e a negyedik helyért. "Meglátjuk az első három verseny után, hogy mi a sorrend" - mondta Tost.

A csapatfőnököt arról is kérdezték, hogy a Racing Point hatalmas fejlődését látva nem találja-e úgy, hogy a két csapat túlment a szabályos együttműködés keretein.

"Általánosságban elmondható, hogy két csapat közötti együttműködés mindig a lehető legszorosabb" - mondta az AlphaTauri főnöke, a csapatnak ugyanaz a tulajdonosi háttere, mint a Red Bullnak, a két istálló ennek megfelelően hosszú ideje dolgozik együtt.

"Mindig az együttműködés híve voltam, mert soha nem láttam értelmét például annak, hogy miért kellene minden csapatnak külön szélcsatornában dolgoznia. Szerencsére a 2021-es szabályok már megengedik, hogy két csapat egyszerre használjon szélcsatornát" - mondta Tost.

"Saját infrastruktúrát kialakítani nagyon költséges, mert mindössze arra használjuk őket, hogy vasárnaponként versenyezni tudjunk a benne fejlesztett autóval. Nem tudjuk eladni ezeket a gépeket a piacon, vagyis, hogy mi a szórakoztató ipar részei vagyunk, és nem olyan technikát állítunk elő, amelyet közvetlenül bárki megvehetne" - mondta Tost.

A tavaly még Toro Rosso néven induló AlphaTauri is beindította a 2020-as motorját, így meghallgathatjuk, hogy hogyan muzsikál a Honda-motor az energiaitalosok „B” csapatánál.