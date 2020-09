Az AlphaTauri olyan autót akar adni Gaslynek, hogy ne is gondoljon a távozásra

Az utóbbi hetek egyik pozitívabb meglepetései közé tartozik Pierre Gasly látványos formajavulása. A Red Bulltól tavaly nyáron az akkor még Toro Rosso, ma már AlphaTauri néven futó csapathoz visszaküldött pilóta Belgiumban a nyolcadik lett, de roppant éretten versenyzett és a nap versenyzőjének is megválasztották.

A francia jó formája folytatódni látszik, legalábbis az Olasz Nagydíj második szabadedzésén sikerült megszereznie a negyedik helyet, ezzel többek között egykori csapattársát, Max Verstappent is megelőzve. Ennek tudatában értékelte a gárda mostanában mutatott teljesítményét Franz Tost, a csapatfőnök:

„Igen jól haladtunk ma, de már Spában is roppant versenyképesek voltunk. Sajnos a biztonsági autó egy kicsit korábban jött ki, mint a stratégiánknak jó lett volna, Pierre akár az ötödik-hatodik helyen is végezhetett volna.”

„Mindenesetre az autó gyors és ezt itt is meg tudtuk mutatni. Remélhetőleg holnap az időmérőn is meg tudjuk ismételni a gyakorlásokon mutatott produkciókat, vagy, ami még fontosabb, vasárnap a versenyen. Ha a kvalifikáción mindent jól össze tudunk rakni, akár az első hétben lehet mindkét autónk.”

Fontos is, hogy jó legyen az autója az AlphaTaurinak, nem is feltétlenül csak az eredmények miatt. Nemrég Gasly jó formája miatt sokan már ismét Max Verstappen oldalán látták a fiatal franciát Alex Albon helyett, ám a Red Bull csapatfőnöke közölte: nem lesz csere.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Mivel pár éve Carlos Sainz is elhagyta a Red Bull programját, amikor úgy látta, nincs esélye arra, hogy a nagycsapathoz kerüljön, elkezdtek terjedni a hírek, hogy Gasly is hasonló utat járhat be. Tost természetesen nem szeretné, ha ez megtörténne:

„Először is, ahogy Pierre helyesen megemlítette, szerződés köti a Red Bull-családhoz, és ha jól teljesítünk, ha egy jó autót adunk neki, akkor szerintem nem is fogja számításba venni, hogy elhagyja a csapatot, márpedig most egy igen jó csomagunk van.”

„Nem olyan sok csapat van a bajnokságban, akik ilyen gyorsak lennének, hogy így mondjam, akikhez esetleg átmehetne, főleg nem most, hiszen még mindig tanul és egy évvel azután, hogy visszatért az AlphaTaurihoz, még magabiztosabb és még jobban beépült a csapatba, ez pedig mindkét félnek segít.”

