Az AlphaTauri mégis elfogadja az ingyen Red Bull elemeket

Azok után, hogy a koronavírus-járvány gazdasági hatásai miatt a 2020-as autók karosszériák fejlesztését gyakorlatilag befagyasztották, előkerült a McLaren problémája, akik változtatás nélkül nem tudták volna installálni a Mercedes motorját a 2020-as autójukba.

Ezután született meg a 2021-es szezonra a fejlesztési zsetonrendszer, ami minden csapatnak két zsetont ad a karosszéria és pár egyéb, egyébként befagyasztott terület módosítására. Ennek ellenére nem korlátozták a technikai partnerségek értelmében átvett tavalyi alkatrészek használatát, amivel gyakorlatilag az Aston Martin és az AlphaTauri rengeteg ingyen fejlesztéshez juthatott hozzá a Mercedestől, illetve a Red Bulltól, a zsetonjaik felhasználása nélkül.

Annak ellenére, hogy Jody Egginton, az AlphaTauri technikai igazgatója még januárban azt nyilatkozta, hogy nem élnek majd a szabályok adta kiskapuval, Franz Tost, a faenzaiak csapatfőnöke most a Motorsport-Magazinnak elárulta, hogy nem ez a helyzet:

„Már átvettünk pár alkatrészt a Red Bulltól. Ennek ellenére nem hiszem, hogy ez nem lenne fair, mert ezek nem új alkatrészek, nem friss fejlesztések, még régebben készültek el, és használták is őket.”

A helyzet azonban az, hogy ezeket az alkatrészeket, például felfüggesztéselemeket még a költségsapka előtti időszakban fejlesztették, ráadásul a jelenlegi szabálygenerációnak ez idei lesz az utolsó éve, így naiv lenne azt gondolni, hogy nem jönnek majd jól az ingyen átvehető, használt, tehát kipróbált megoldások.

A helyzet különösen nem tetszett a Renaultnak, akik megtalálták a fogást a Racing Point 2020-as autóján is, ami után 15 pontot levontak a silverstone-i alakulattól, de Franz Tost nem érti a kritikát:

„A Renault egy gyári csapat, rengeteg pénzük és humán erőforrásuk van, egyébként is két-három lépéssel előttünk kéne járniuk a fejlesztési versenyben” – mondta az osztrák csapatvezető.

„Ugyanazt a sebességváltót fogjuk használni, mint tavaly, nem változtattunk semmit a hátsó felfüggesztésen sem.” Ez a hátsó felfüggesztés egyébként egy az egyben a Red Bull 2019-es autójából származik, és Egginton korábbi elmondása szerint már remekül kiismerték azt, így egy évre nem változtatják meg azt.

A fejlesztési zsetonjaikat azonban az Alfa Romeóhoz hasonlóan az AlphaTauri is az új orrkúpjára fordítja majd: valószínűleg ők is átveszik a Mercedes által meghonosított keskeny kialakítást, amit tavaly még Helmut Marko elmondása szerint „rosszul másolt le” a Red Bull, míg a Racing Point, a Renault, és a McLaren is erre a megoldásra állt át a 2020-as szezon előtt, a wokingiak esetében közben, mivel a holtszezonban a zsetonjaikat kötelezően a Mercedes motor által megkívánt változtatásokra kell fordítaniuk.

