Az AlphaTauri is új partnert jelentett be, talán a festésük is módosul

A Hong Kong-i bázisú vállalatot 2001-ben hozták létre, és egy logisztikai cégről van szó. Elsősorban konténereket terveznek, gyártanak és szállítanak Kínából a világ minden pontjára. A Flex Box már több versenysorozatban is jelen van, de most a Forma–1-be is belép az AlphaTauri révén.

Franz Tost csapatvezető így fogalmazott a bejelentés kapcsán: „Nagyon örülök, hogy Henriket és cégét a csapatunknál köszönthetem. A logisztika az egyik alapvető része a sportunknak, és a kivételes infrastruktúra révén nem is létezhetne az egész.”

„A futamokra való utazások mellett folyamatosan szükségünk van speciális logisztikai megoldásokra is, hiszen olykor alkatrészeket kell szállítani az olaszországi gyárunk, illetve az angliai szélcsatornánk között, máskor pedig Japánból kapunk komponenseket, vagy éppen különböző szponzoreseményekre kell elvinni az autónkat.”

„Emellett pedig mindig örömömre szolgál olyasvalakivel dolgozni, aki annyira szenvedélyesen szereti a versenyzést, mint én, Henrik pedig egy igazi lelkes motorsportrajongó” – utalt Tost Henrik Nielsenre, a Flex Box alapítójára.

Az AlphaTauri február 14-én mutatja majd be idei autóját, melynek festése némiképp tehát módosulhat, és talán némi narancssárga is rákerül, köszönhetően a most bejelentett együttműködésnek.

