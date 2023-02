Az AlphaTauri és a New York-i divathét találkozása

Mi sem bizonyíthatná jobban a Forma–1 amerikai térnyerését, mint az, hogy az AlphaTauri, amely a Red Bull divatmárkája, az új ruhakollekciójával együtt mutatta meg a nagyvilágnak az idei versenyautó megújult külsejét, minderre pedig a New York-i Lincoln Centerben került sor a divathét részeként.

Az eseményen természetesen jelen volt az istálló két versenyzője, Nyck de Vries és Juki Cunoda, valamint a csapatvezető, Franz Tost is, aki külön kiemelte, hogy mennyire fontos az F1 számára az amerikai piac.

„Jól tudjuk, hogy a Forma–1 népszerűsége hatalmasat nőtt az utóbbi években, köszönhetően többek között a Netflixnek és a közösségi médiának. Emiatt rendkívül fontos, hogy továbbra is növekedjünk ezen a piacon, így különösen boldog vagyok, hogy a 2023-as festésünket New Yorkban mutathattuk be az amerikai közönség előtt.”

„Emellett természetesen az is nagyszerű, hogy az AlphaTauri megoszthatta az emberekkel az új ruhakollekcióját, hiszen az idei lesz az első év, hogy a termékeink Amerikában is elérhetővé válnak.”

Juki Cunoda, aki harmadik szezonját kezdi meg Faenzában és a Forma–1-ben, a következőképpen fogalmazott: „Remekül éreztem magam New Yorkban az elmúlt napokban, és örülök, hogy részt vehetek ezen az eseményen.”

„Annyira gyönyörű ez a környezet az új divatkollekciónk és a 2023-as festésünk leleplezéséhez. A Scuderia AlphaTauri klasszikus színei csodásan mutatnak az új ruhák mellett, és már alig várom, hogy mindkettőt kipróbálhassam ebben a szezonban!”

De Vries, aki az első teljes szezonját kezdi meg a királykategóriában, hozzátette: „Nagyon élveztem az első rendezvényemet AlphaTauri-pilótaként. A lehetőség, hogy képviselhettem a márkát a New York-i divathéten, elképesztően különleges számomra, és segített rájönni, hogy miről szól ez az egész.”

„Az autó festése igazán jól néz ki, és látni lehet, miként inspirálta azt az új őszi/téli ruhakollekció, szóval már alig várom, hogy a pályán is láthassam.” Erre pedig már nem is kell sokat várnia, hiszen a csapat február 14-én pályára is viszi az AT04-et az olaszországi Misanóban.