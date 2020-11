Az AlphaTauri csapatfőnöke nem finomkodik, amikor a pilóták fizetésének plafonjáról van szó

A Forma-1 csapatainak a következő szezontól kezdve egy évi 145 millió dolláros költségvetési plafont kell majd betartania, ám ez alól az eredeti tervek szerint kivételt képzett volna a pilóták és a három topvezető fizetése.

Az általános költségvetési sapkán túl azonban most egy, a pilóták fizetését megzabolázó plafon is érkezhet a hírek szerint. Ennek bevezetése esetén maximum 30 millió dollárt költhetne egy csapat évente a versenyzők fizetésre, amit aránytalanul is eloszthatnak – például egyiküknek huszonöt, másikuknak ötmillió dollárt adnak.

Az AlphaTauri csapatfőnöke, Franz Tost kendőzetlenül kiállt a fizetési plafon terve mellett: „Így is túl sokat keresnek. Nincsenek nézők, szóval a szövetség és a csapatok is sokkal kevesebb pénzt szednek össze. Nem látom, miért ne lehetne a versenyzőknek is kevesebbet keresnie.” – mondta a Speedweeknek.

Az osztrák csapatfőnök ennél tovább is ment: „Örüljenek, hogy ilyen munkájuk van és közben ennyi pénzt szednek össze vele!” – mondta. Amennyiben véglegesen elfogadják a fizetési plafont, akkor az 2023-tól léphet érvénybe, az elfogadásig aláírt szerződésekre azonban nem lesz hatással.

