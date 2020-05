Az AlphaTauri 60-65 emberre korlátozhatja az emberei számát az F1-es hétvégéken

A Forma-1 még mindig indulhatott útjára, de hamarosan kiadhatják a módosított 2020-as F1-es versenynaptárat. A hírek szerint ezen a héten jelenhet meg a jelentősen átalakított naptár, és lehetséges, hogy zárt kapus futamok állnak előttünk.

Ez azonban egyes nagydíjakon eltérhet, de az szinte biztosnak tűnhet, hogy rövidített hétvégéket kapunk, hogy a csapatok minél több versenyen vehessen részt. Ezzel együtt az sem kizárt, hogy Silverstone-ban három futamot rendezzenek, vagy Ausztriában a második verseny szerda este legyen.

A Forma-1 újabb és újabb korlátozásokra készül, és ez természetesen a versenyhétvégéket is érinteni fogja. A sport a vírus miatt minimalizálni akarja azt az emberszámot, mely egy nagydíj megrendezéséhez szükséges.

Az AlphaTauri főnöke, Franz Tost a Speed Week hasábjain beszélt ezekről a korlátozásokról. A tapasztalt szakember szerint azokra a szakemberekre korlátoznák magukat, akikre feltétlenül szükség van az autó futtatásához.

AlphaTauri Honda staff in the paddock amongst packing crates

Fotó készítője: Sam Bloxham / Motorsport Images