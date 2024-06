„Az álmom, hogy ott legyek a mezőnyben” – Doohan

A Kanadai Nagydíj előtt vált hivatalossá, hogy Ocon a szezon végeztével távozik a francia gárdától. Rögtön meg is indultak a találgatások arról, ki veheti majd át az egyszeres futamgyőztes helyét, és sokan Doohanre kezdtek mutogatni, akinek papíron valóban jó esélyei lehetnek.

Az ausztrál ezek után beülhetett Ocon helyére a Kanadai Nagydíj első szabadedzésén, bár a változó időjárási körülmények miatt végül csak pár kört futhatott. A Sky Sports a gyakorlás után aztán kicsit kifaggatta őt a helyzetről, és megkérdezték tőle, minek volt köszönhető, hogy most kapott lehetőséget a csapattól a gyakorlásra.

„Szerintem jó tapasztalatot szerezni egy olyan pályán, ahol egyébként nincsen tesztlehetőség. Emellett ott volt még Ocon öt rajthelyes büntetése is, a pálya is nagyon zöld volt még… Akárcsak Mexikó, itt is rendkívül trükkös az első edzés, nagyon csúszik a pálya, mivel egész évben nem versenyeznek rajta, szóval ez szerintem mindenki érdekét szolgálta” – mondta a bevetéséről Doohan.

Miközben sokan tehát őt tartják az Alpine első számú jelöltjének Ocon helyére, a fiatal versenyző nem akart ilyen messzire menni, de persze ismét kihangsúlyozta, hogy szeretne bekerülni a mezőnybe.

„A Forma–1 kapcsán nehéz bármit is biztosra mondani. Az álmom viszont az, hogy ott legyek a mezőnyben. Tartalékpilótaként is arra készülök, hogy autóba üljek. Ezt akarom csinálni, és akárhányszor lehetőségem van rá, legyen szó a szimulátorról vagy a pályán történő vezetésről, marketingtevékenységekről, megbeszélésekről, úgy próbálom pozícionálni magam, hogy megkaphassam az esélyt. Persze semmi sem biztos, de ezt akarom.”

Amikor megkérdezték, érzése szerint készen áll-e az F1-re, ő így felelt: „Nagyon is. Korábban rengeteg kört mentem a ’21-es autóval, és két napot töltöttem a ’22-es volánjánál. Nagyon magabiztosnak éreztem magam emiatt.”

„Korábban ideges voltam egy szabadedzés előtt, mert az F2-ből ugrassz fel, szóval sok érzelem kavarog benned, miközben most végig komfortosan éreztem magam, nem volt félelem, semmi sem zökkentett ki. Most nyilván nem sokat tudtam mutatni, amiért kár, de ez már csak ilyen. A tesztek során viszont már láthatták, mire vagyok képes.”

Egy másik fiatal tehetség helye kezd egyre biztosabbnak látszani, ha hihetünk a legfrissebb információknak.