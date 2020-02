Az Alfának türelmesnek kell maradni

A Sauber Motorsport évekkel ezelőtt komoly összeget fektetett, hogy a szélcsatornáját fejlessze, de a csapatnak a versenyzők szempontjából fontos szimulátorra nem maradt anyagi forrása, így ezen a téren évek óta hátrányt szenvedtek a riválisokkal szemben.

Az Alfa Romeo technikai igazgatója elmondta, hogy a csapat ezen a téren is igyekszik megfelelni a követelményeknek, ám ez időigényesebb projekt.

"Reálisnak kellene maradjunk, vannak nagyobb csapatok, amelyeknek ez 10 évébe került. Természetesen egy tíz éves összehasonlításban a technológia sokat fejlődött, okosodott" - mondta Jan Monchaux.

"Azt remélem, hogy egy-másfél éven belül már használni tudjuk az új eszközöket, rendelkezésünkre áll minden funkciója. Ez egy hosszú folyamat, mert mindig egyezni kell a valósággal, és biztosítanunk, kell, hogy a srácok ezen a nagy és drága PlayStationön azt érezzék, amit a valódi autóban" - tette hozzá az igazgató.

Még több F1 hír: Calderon marad az Alfa Romeo F1-es tesztpilótája

"Ez pedig nagyon messze van a triviálistól. Remélem, hogy egy év múlva azt mondhatom, hogy már csak félév. De időbe telik" - mondta a szakember, akivel egyetért Robert Kubica is, az Alfa Romeo tesztversenyzője szerint nincs más, türelmesnek kell lenni.

"Ez egy mozgalmas év lesz, ráadásul én még egy másik sorozatban (DTM) is versenyezni fogok, szóval sok minden fog történni. Természetesen az itteni munkámnak van pályán és azon kívüli része is" - mondta Kubica.

"Mi egy fiatal csapat vagyunk a szimulátor szempontjából. Szóval olyan jól igyekszünk fejleszteni a szimulátort, ahogy csak tudjuk, de ez mindig időigényes feladat. És a tapasztalattal, ami nekem van ezen a téren, tudom, hogy türelmesnek kell lenni" - jelentette ki a lengyel.

"Persze a Forma-1-ben nehéz türelmesnek maradni, mert ez egy verseny nemcsak a pályán, hanem a gyárban is. Szóval ez is egy nagy kihívás, és ebben is a maximumot akarom teljesíteni, és úgy segíteni a csapatot, ahogy csak tudom" - mondta Kubica.

Közelről az Alfa Romeo új festése a Forma-1-ben. Az autót, amit Kimi Räikkönen és Antonio Giovinazzi mellett Robert Kubica, a csapat harmadik pilótája is pályára vihet.