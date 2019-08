Az Alfa Romeónál a szerkezetátalakítás után már az állandóság a cél

Mielőtt Fredreric Vasseur 2017-ben átvette a Sauber irányítását, leginkább az általa működtetett juniorcsapatról volt híres, amelyből több, aztán a Forma-1-ben is megfordult pilóta kezdte a karrierjét. Aztán Vasseur egy rövid időre megfordult a Renault-nál, hogy aztán útja az időközben Alfa Romeóra változott csapathoz vezessen. A Sauber az olaszokkal való szorosabb együttműködés érdekében váltott, de Vasseur szerint a csapatban ugyanaz az attitűd uralkodik, mint anno az ART-nél, amely még mindig a Forma-2-ben és a Forma-3-ban képviselteti magát.

"Van néhány mechanizmus, amit még 1990-ből hozok magammal. Azt hiszem, hogy az elmúlt 25 évben megfelelő bázist építettünk fel abban a csapatban, és ez egy versenycsapatnak nagyon fontos. Azt gondolom, hogy ebből valamennyi a Sauber DNS-ébe is belekerült. Nem a brit Forma-1 része, hátrány, hogy nehezen tudsz megszólítani embereket, viszont ha sikerült, nagyon elkötelezettek lesznek a csapathoz. De ez fontos is a számunkra, mert csapatot akarunk, és nem egyénieskedést" - mondta Vasseur, aki 2017-ben kezdte az Alfa kialakítását, a folyamat még tavaly is tartott, de a jelek szerint meglett az eredménye, a csapat ugyanis megvetette magát a középmezőnyben. A szerkezetátalakítás jelenleg a finomhangolásnál tart, ahelyett hogy a létszámon jelentősen változtatna, ugyanakkor a technikai igazgató személye a 2018-as szezon kezdete óta már kétszer is megváltozott.

Jong Zander már a tavalyi szezonnyitó után elhagyta a csapatot, míg a helyére érkezett Simone Resta a nyáron igazolt vissza a Ferrarihoz. Jan Moncheaux tavaly vezető aerodinamikai mérnöknek lett szerződtetve, de idén technikai igazgatónak léptették elő, és ugyan a cserék Vasseur szerint nem okoznak akkora gondot, a csapatfőnök most már az állandóságban bízik.

"Összességében a csapat ugyanaz. A találkozóinkon ugyanaz a hat-nyolc ember van jelen, a problémákat nem egy-egy ember cseréje oldja meg. A csapat most még erősebb egy embernél. A stabilitás nagyon fontos, fontosabb, mint bármi egy csapat életében. Ezért lett Jan előléptetve, a stabilitás miatt. Meg vagyok győződve arról, hogy a csapat egységes, fejlődünk, és tartani akarjuk a tempót. Nem lehet, cél, hogy hat-nyolc havonta lecseréljünk valakit a cég felső vezetéséből" - jelentette ki Vasseur.

