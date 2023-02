Az Alfa Romeo versenyzői elégedettek: gyengeségek kijavítva?

A bahreini teszt első napját követően Valtteri Bottas és Csou Kuan-jü is elégedetten nyilatkozott a C43-ról, amely az általános aerodinamikai és teljesítménybeli javulás mellett a megbízhatóság és a hátsó rész stabilitása terén is előrelépést jelent.

„Az autó hátulja egyértelműen stabilabb lett. Ez tavaly gondot jelentett, főleg a nagysebességű kanyarokban. Persze még finomhangolnunk kell az egyensúlyt, mivel lassabb tempónál még gondjaink vannak az első kerekek blokkolásával, majd jön az alulkormányzás. Ezt azonban meg tudjuk majd oldani” – nyilatkozta Bottas.

Csou is arról beszélt, hogy a hátsó rész kijavítása a tervezők egyik prioritása volt a tél folyamán. „Ez volt az egyik elsődleges célunk. Megpróbáltuk már a tavalyi év második felében is megoldani ezt, de emiatt vesztettünk kicsit a teljesítményünkből. Emellett a gyors kanyarokban is küszködtünk, szóval igyekeztünk ezeken javítani, és eddig jól állunk ezen a téren.”

A stabilabb autó mellett az istállót az is segítette a teszt első napján, hogy végre nem szembesültek megbízhatósági gondokkal. 138 kört mentek, ami szöges ellentétben volt a tavalyi első napjukkal Barcelonában, amikor csak 32-t futottak. Bottas nem véletlenül emelte ki ezt a kritikus területet is.

„A legfőbb pozitívum az, hogy egyetlen gondunk sem volt, ami komoly kontrasztban van a tavalyi teszttel. Szóval legalább jól kezdtünk, és sikerült sok kilométert futnunk, ami fontos. Úgy érzem, a karosszéria oldalán jelentkező legfőbb gondokat meg tudtuk oldani idénre.”

„Több téren is koncepciót váltottunk, mint például a hűtésnél. Az első nap pedig azt mutatta, hogy két versenytávnál is többet tudtunk megtenni problémák nélkül, szóval ennek örülök. Ezért bízom benne, hogy mindenképpen jobbak leszünk. Emellett nyilván a Ferrari oldalán is sok volt a hiba, de egyelőre most nincs semmi” – zárta a finn.

