Az Alfa Romeo végre elkerülte a hibákat

Az Alfa Romeónak nagyon rosszul alakult a forma-1-es világbajnokság második fele, a nyári szünet után mindössze három pontot gyűjtött az istálló, és mély nyomokat hagyott benne a németországi büntetés is. Azonban Brazíliában nagyon jól alakult az Alfa sorsa, amely végül Lewis Hamilton büntetésének köszönhetően a 4. és az 5. pozíciót szerezte meg Interlagosban.

A 22 megszerzett ponttal az Alfa Romeo megerősítette a helyét a konstruktőri tabellán, 57 ponttal nyolcadik, míg a Haas amely Brazíliában is lemaradt a pontszerző helyekről, 28 egységgel követi. Sőt, az interlagosi remekléssel az Alfának akár esélye lesz előzni is az utolsó futam eredményétől függően, a Racing Point ugyanis már csak 10 ponttal előzi.

"Lehet vezetni a középmezőnyt, és ha nem történik semmi, akkor lehet egy-két pontot gyűjteni. Az ilyen versenyeken viszont összejön 22 pont. Ez hatalmas. Megfizettük a hockenheimi számlát, aztán pedig volt három, négy nagyon nehéz versenyünk. Most viszont remek munkát végeztünk hiba nélkül, és ez kifizetődött" - jelentette ki Vasseur.

"Ugyanígy kell koncentrálni Abu Dhabiban is, és megtartani a csapat és a versenyzők motivációját, fontos pontokat gyűjtenünk. Az utóbbi versenyeken talán hibáztunk is, de ezen a hétvégén erős munkát végeztünk, és én nagyon boldog vagyok" - mondta az Alfa első embere. "Nagyon fontos volt a csapatnak, hogy a szezon vége előtt teljesítsen egy jó futamot, én talán még optimistább is voltam, mint a többiek, mert a tempó jó volt, de persze pontokat szerezni mindig jobb, mint gyorsnak lenni."

Kimi Raikkonen az interlagosi rajttól kezdve az első tízben szerepelt, és még akár a negyediknél jobb helyen is célba érhetett volna. Vasseur azt sem bánta, hogy a riválisok közül így is ketten eléjük kerültek, Pierre Gasly a Toro Rossóval második, míg Carlos Sainz a McLarennel harmadik lett. "Nem lehetett számítani a Ferrarik ütközésére, vagy Bottas motorhibájára, de a terv megvolt. Sainz meglepett minket, és persze a biztonsági autó, de ilyen az élet."

"De nem kell megpróbálni újragondolni a futamot, és azon gondolkodni, hogy mi lett volna 'ha', mert ehhez túl nagy volt a káosz. Elkerültük a hibákat, és ez volt a legfontosabb, és a gyors tempó az elejétől. Antonio Giovinazzi is nagyon gyors volt, nagyon jól teljesített az első három körtől egészen a végéig. Védte Kimit is, de az egész csapat jó munkát végzett" - jelentette ki Vasseur.