Az Alfa Romeo újonca bizonyítaná, nem csak egy újabb fizetős pilóta

Az Alfa Romeo teljes sorcserét hajtott végre a holtszezonban, az új idénynek két új pilótával vágnak neki. A visszavonuló Kimi Raikkonent és a Formula E-be távozó Antonio Giovinazzit Valtteri Bottas, valamint a Forma-1 történetének első kínai pilótája, Csou Kuan-jü váltotta, ám utóbbival kapcsolatba sokaknak kételyei vannak, hogy csupán az eddig kiaknázatlan kínai piac marketingértéke miatt került a száguldó cirkuszba.

Csou Bahreinben debütálhat a legjobbak között, de azt az Alfa Romeónál sem titkolják, fontos szempont volt a szerződtetésekor, hogy megdobhatja a szponzori bevételeket. A kínai viszont nem tapasztalat nélkül érkezik, 2021-ben négy futamgyőzelmet zsebelt be a Forma-2-ben, 2019-ben pedig megkapta a legjobb újoncnak járó Anthoine Hubert-díjat a szériában.

Most a Forma-1-ben szeretné bebizonyítani, nem csak egy újabb "fizetős versenyző", de tudja, ez nem lesz könnyű feladat. "Nem tudom befolyásolni, hogy egyesek mit gondolnak rólam. Azt gondolom, a Forma-2-ben megmutattam, hogy megvan bennem minden, ami az F1-hez kell“ - mondta a svájci Blicknek adott interjújában.

„A Forma-2-ben versenyeket nyertem, harcban voltam a bajnoki címért, így most csak rajtam múlik, hogy a száguldó cirkuszban is megmutassam, mit tudok. Alig várom, hogy elkezdődjön a szezon“ - szögezte le a Sanghajban született, de 2012 óta már az Egyesült Királyságban élő pilóta.

„Nehéz volt a beilleszkedés, mert először meg kellett tanulnom egy idegen nyelvet. Sportszakmailag is adódtak nehézségeim, mert a versenypályán sokkal magasabb a színvonal Európában mint Kínában. Rengeteget kellett tanulnom, ráadásul az elején különösen nehéz volt, mert nem jöttek a várt eredmények.“

„Korábban egyetlen kínai versenyző sem járta végig ezt az utat, ezért a családomnak és nekem kellett megtalálnunk a helyes utat. Inkább hasonlított ez egy hullámvasutazásra, nem volt mindig minden fenékig tejfel. Sok áldozatot kellett hoznom azért, hogy bekerüljek a Forma-1-be, de a szüleim nagyon büszkék arra, hogy elértem a célomat.“

„Kínából elképesztően nehéz eljutni oda, ahol most tartok. Már nagyon fiatal koromtól kezdve teljes erőbedobással kellett küzdenem ezért az álomért. Nagy volt a kockázat, mert nagyjából 20 százalék esélye volt annak, hogy sikerül eljutnom az F1-be.“

„A Forma-4-ben, a Forma-3-ban és a Forma-2-ben is bizonyítanom kellett, futamokat kellett nyernem és a bajnoki címért kellett küzdenem. Éppen ezért már az első évemben szeretnék berobbanni a Forma-1-be és megszerezni első világbajnoki pontjaimat“ - fogalmazott Csou.

Az Alfa Romeo múlt héten jelentette be, hogy csak az első előszezoni, barcelonai teszt után, február 27-én mutatja be 2022-re tervezett járgányát és ekkor hull le a lepel a hivatalos festésről is, ugyanis Barcelonában kamuflázsba öltöztetik Valtteri Bottas és Csou Kuan-jü autóját.

