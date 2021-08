Az Alfa Romeo úgy érzi, az ambíciójuk akár egy élversenyzőnek is vonzó lehet

Kimi Räikkönen és Antonio Giovinazzi már a harmadik közös szezonjukat teljesíti az F1-ben, de 2022-re még egyikük ülése sem biztos. A finn már 41 éves, ezért a visszavonulásával kapcsolatos hírek folyamatosan érkeznek, miközben Giovinazzi esetében az istálló még jobb teljesítményt vár tőle.

Miután kiderült, hogy az Alfa Romeo a következő években is támogatni fogja a Saubert, akik továbbra is a csapat működéséért felelnek, most abban bíznak, hogy a biztos jövő meglétével akár egy sztárpilótát is képesek lehetnek magukhoz csábítani.

„Szerintem jó helyzetben vagyunk, mert nagyok az ambícióink. Egyre több partnerünk és szponzorunk van, így a portfóliónk is egyre magasabbra emelkedik. Az alfás partnerség stabil lábakon áll és hosszú távra szól. A Ferrari jó munkát végez, fejlődnek. Mi pedig a kocsin javítunk” – nyilatkozta Vasseur a Motorsport.com-nak.

„Rengeteg dolog van folyamatban, és nagyon pozitívan látom a helyzetet. Most rajtam a sor, hogy meggyőzzem őket. Ha megvan a projekt célja, és egyértelművé teszed számukra ezt, akkor lehet esélyünk.”

„Tudatni kell velük, hogy nem fogunk nyerni 2022-ben és vélhetően ’23-ban sem, de legalább évente két-három helyet akarunk előrelépni, miközben folyamatosan fejlődünk. Ez az üzenet Kimihez is eljutott, amikor csatlakozott hozzánk. Ő korábban futamot nyert a Ferrarival, mi pedig rossz helyzetben voltunk 2017-ben, de szerintem megértette a kihívást és a projektet.”

„Átláthatónak és egyértelműnek kell lenned a versenyzőkkel. Ha azt mondod nekik, hogy jövőre már nyerni fogunk, de nem jön össze, akkor az csak frusztrációhoz vezet. Ehelyett jobb, ha először a nyolcadikról a hatodik helyet célozzuk meg, aztán a negyediket és így tovább” – magyarázta a francia.

