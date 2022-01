Az Alfa Romeo továbbra is nyitott arra, hogy átvegye a Ferrari juniorjait

Egyedüli csapatként az Alfa Romeo vág neki a 2022-es Forma-2-es szezonnak teljesen új pilótapárossal, miután a visszavonuló Kimi Räikkönen helyére Valtteri Bottas, Antonio Giovinazzi helyére az F2-ből Csou Kuan-jüt szerződtették.

A csapat az utóbbi években a Ferrarival kötött motormegállapodásuk értelmében előbb Charles Leclerc-nek, majd Antonio Giovinazzinak adta az egyik ülését, azonban a 2021-es szerződéshosszabbításuk után Frederic Vasseur kijelentette, hogy a Ferrari nem köti meg a kezét a pilótakérdésben.

Vasseur pedig Giovinazzi megtartása vagy egy másik Ferrari-junior helyett le is szerződtette az Alpine akadémiájából Csout, akivel jelentős kínai támogatást is kapott a csapat, de ott várakozik a sorban a csapat saját nevelésű fiatalja, Théo Pourchaire is. Vasseur azonban ennek ellenére kijelentette, bármikor leül újra tárgyalni a Ferrarival, ha az az ő érdekükben áll.

„Csak azért, mert most egy másik lehetőséget választottunk, még nem jelenti azt, hogy nem dolgozhatunk együtt ismét a Ferrarival” – nyilatkozta Vasseur a Motorsport.com-nak.

„Ügyről ügyre kell haladnunk, mert a pilótakérdést nem tudod 10 évre előre megtervezni, és azt mondani, hogy oké, akkor az előttünk álló 10 évben valamikor elhelyezhetsz itt egy újoncot. A Ferrarinak sincs szüksége arra, hogy minden egyes évben feljuttassanak egy versenyzőt a Forma-1-be.”

„Már csak azért sem, mert nekik sincs minden évben olyan tehetségük, aki ott várakozik a küszöbön.”

Tavaly a Ferraritól „kölcsönkapott” Callum Ilott volt az Alfa Romeo egyik tartalékpilótája, Mick Schumacher pedig tavaly a nürburgringi szabadedzésen vezethette volna a csapat autóját, ha az nem maradt volna el a köd miatt.

A Ferrari akadémiájának „kiemelt” tehetsége 2022-ben is a Haasnál versenyző Mick Schumacher lesz, és mivel Ilott elment az IndyCarba versenyezni, Robert Svarcman a Ferrari tartalékosa lesz, Marcus Armstrong pedig elhagyta az FDA kötelékét, egyetlen juniorjuk sem fog az F2 2022-es szezonjában versenyezni – Svarcman abban reménykedhet, hogy több FP1-es lehetőséghez is jut majd, mivel kétszer kötelező a csapatoknak az autóikat felajánlani a juniorjaiknak.