Az Alfa Romeo többre számított

A nyári szünet után az Alfa Romeo mindössze három pontot szerzett, és az elmúlt hét futamon egyszer sem jutott első tízbe az istálló valamelyik pilótája. A svájci bázisú csapat a nyolcadik helyen tanyázik a konstruktőri tabellán, hét ponttal előzi a szezon elejétől szenvedő Haast, miközben már csak két futam van hátra a szezonból.

"Többre számítottunk, de a szezon egy nagy hullámvasút volt. A negyedik és a kilencedik hely között mozogtunk, ez egy jó lecke. Nagyon komoly pontokat buktunk Hockenheimben, Bakuban, Monzában és Spában. Tény, hogy ha egy ilyen mezőnyben vagy, megalkuvónak kell lenned. Nagyon kemény munkát végeztünk a szezon első felében, konzekvensen teljesítettünk, hiba nélkül, és meghoztuk a szükséges kompromisszumokat. Spában azonban nem ez volt a helyzet" - elemezte az Alfa Romeo szezonját a Motorsport.com kérdésére Vasseur.

A csapatfőnök azt sem tagadta, hogy az istálló már átcsoportosította az erőforrásait a 2020-as autó fejlesztésére, ám szerinte a hétvégék teljesítménye sokkal inkább a megfelelő optimalizáláson múlik, mint a sima tempón.

"Talán furcsán hangzik, de szerintem nem a puszta tempón a hangsúly. A középmezőny annyira szoros, hogy tökéletes időmérőre, futamra, rajtra van szükség, különben nem fog menni. Az időmérőkön a kilencedik és a 16 hely között ugráltunk, márpedig az eredményekhez következetes teljesítményre van szükség, és hiba nélküli munkára. Mindenkinek nagy tanulság ez" - tette hozzá Vasseur.

"Már maximálisan a jövő évi autóra koncentrálunk, kétség sem férhet ehhez. Őszintén, jobb lenne, ha gyorsabbak lennénk egy tizeddel, de a hétvégék rajtunk múlnak. Ha jó hétvégét teljesítünk, pontot szerezhetünk Sao Paulóban" - véli az Alfa Romeo csapatfőnöke, aki szerint az austini kvalifikáció nagyon félresikerült, Kimi Raikkonen a 11., míg Antonio Giovinazzi a 14. lett.

"A tempó akkor is megvolt a hétvége folyamán, és a harmadik edzésen nyolcadik helyen végeztünk. De ha a futamot a 16., 17. helyről kell kezdeni, nagyon nehéz pontot szerezni, Kimi pedig így is feljött a 11. helyre, csak 0,9 másodpercre a tizediktől. Az biztos, hogy ez így sem elég, de a versenytempó jó volt. A Toro Rosso versenyképes volt az időmérőn, a futamon végül mindkét autójával mögöttünk végzett. Nagyon szoros a verseny, az elmúlt hétvégénk a kvalifikáción ment el. Ez van" - fejezte be elemzését Vasseur.

