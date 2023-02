Az Alfa Romeo nem bízza a véletlenre a tesztre való felkészülést

Miután az Alfa Romeo bemutatta a C43-at, amely megújult festést kapott az új főtámogató, a Stake-nek hála, most Barcelonában már meg is tették vele az első kilométereket, ami mindig nagyon fontos egy új autó esetében.

Az istálló ezzel felhasználta az egy szezonban megengedett két filmes napjából az elsőt, hogy leellenőrizzék, minden rendben van-e az autóval, nincsenek-e alapvető problémái. A jeles alkalomról pedig többek között Jan Monchaux technikai igazgató is elmondott néhány gondolatot.

„A C43-as debütálása kulcsfontosságú pillanat a szezonunkban: ezzel veszi kezdetét a pályán zajló munkánk, és tényleg kezd világossá válni, mennyire közel a szezon rajtja. A mai nap fontos volt, hogy biztosítsuk, minden a helyén van-e, és itt nemcsak az autóról, hanem a csapat egészéről beszélek.”

„A bajnokság kezdete nagyon fontos lesz. Köszönetet kell mondanunk mindenkinek, aki dolgozott az autón, és persze a Ferrarinak is, amiért segítettek idáig eljutni. Felkészültünk a tesztre, és alig várjuk, hogy munkához láthassunk Bahreinben” – mondta lelkesen Monchaux.

Az idénre kinevezett csapatmegbízott, Alessandro Alunni Bravi szintén megköszönte mindenki kemény munkáját, és bízik abban, hogy az alakulatnak sikerül tennie egy lépést előre. Az Alfa Romeo végül még azt is megerősítette, hogy szombaton rögtön ellövi második filmes napját is, ami szintén jól mutatja, mennyire nagy szerepe van most az előzetes bejáratásoknak.

A csapat egyébként máris eszközölt egy változtatást az autón a bemutatójához képest, amiről itt olvashattok.