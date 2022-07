Az Alfa Romeo már tudja: ezért törhetett le Csou autójáról a bukócső

Csou karcolások nélkül úszta meg a horrorisztikus balesetét a 2022-es Brit Nagydíj rajtja után, amikor a már vezethetetlen autójával George Russell felborította az Alfa Romeo kínai újoncát.

A balesetről készült képek tanulsága alapján az autójáról letört a feje mögött található bukócső, és csak a glóriának köszönheti azt, hogy nem ért a feje az aszfalthoz és a gumifalhoz.

Idén egyedül az Alfa Romeo használ „penge” kialakítású bukócsövet, amit az FIA is alaposabban meg fog vizsgálni, annak ellenére, hogy természetesen idén a C42 is átment a kötelező törésteszteken, ahol a bukócsőnek 60 kN oldalirányú, 70 kN hosszirányú és 105 kN függőleges terhelést kellet elbírnia.

Az Alfa Romeo csapatfőnöke, Frederic Vasseur azonban elmondta, az adataik szerint Csou autójára lényegesen nagyobb erők hatottak ezeknél.

„Még tart az eset kivizsgálása, és természetesen minden adatot megosztunk az FIA-val is. Az első és legfontosabb, hogy a töréstesztnél vagy kétszer nagyobb erők érték most az autót, amely lyukat is vájt az aszfaltba.

„Ez is azt mutatja, hogy nem igazán számít maga a törésteszt, mert mindig találkozhatunk olyan esetekkel, amelyekre nem tudunk felkészülni. Majd meglátjuk, hogy az FIA-val közösen hogyan tudnánk javítani az autók biztonságán.”