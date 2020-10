Az Alfa Romeo már pénteken bejelenti Schumacher érkezését és Räikkönen maradását – sajtóhír

Idén a Räikkönen-Giovinazzi duó terelgeti a két Alfát a mezőnyben, és bár az olasz pilóta jól kezdte az évet, most már egyre inkább kezd háttérbe szorulni csapattársa mögött. Hiába élvezi Giovinazzi a Ferrari támogatását, most már nem ő az egyetlen, ezzel pedig nagyon úgy tűnik, hogy F1-es pályafutása a végéhez közelít.

Mick Schumacher, Callum Ilott és Robert Shwartzman személyében három tehetséges fiatalja is van a vörösöknek, akik az F2-es bajnoki címért harcolnak. Schumachernek természetesen a neve miatt is előnye lehet, de idén már igazán jól megy, és vezeti is a Formula 2-t.

A pénteki első szabadedzésen való bemutatkozás mellett most nagyon úgy tűnik, hogy az Alfa Romeo más ajándékot is tartogat Schumachernek az Eifel Nagydíj kapcsán.

Spanyol források szerint ugyanis most pénteken érkezhet a várva várt bejelentés, miszerint 2021-ben Schumacher és Räikkönen fogják vezetni az Alfa Romeo autóit. Két ikonikus név a motorsportban összekapcsolódik egy olyan egyedi márkával, mint az Alfa.

Ez azt is jelenti, hogy a finn világbajnok egy újabb évig marad a mezőnyben, emiatt pedig Giovinazzi, Nico Hülkenberg és Sergio Perez F1-es esélyei jelentősen lecsökkennek, hiszen így már nem maradna hely egyikőjüknek sem a csapatnál.

Ezek természetesen még nem megerősített hírek, így ne lepődjünk meg, ha pénteken mégsem érkezik meg az a bejelentés, de ettől függetlenül egyre valószínűbbnek tűnik, hogy valóban ez a páros állhat majd fel a rajtrácsra jövőre az Alfánál.

