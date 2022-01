Az Alfa Romeo lemásolná a Mercedes taktikáját Bottasszal

Miután Nico Rosberg 2016-ban elhagyta a német istállót, és úgy döntött, végleg kiszáll a Forma–1-ből, a Mercedes az utódját kereste. Valtteri Bottas személyében a csapat egy megbízható pilótát talált, aki azonban nem tudta felvenni a versenyt Lewis Hamiltonnal. Négyszer a brit nyerte a világbajnokságot, míg 2021-ben Max Verstappen lett a befutó.

A Mercedes ezért úgy döntött, hogy utódot keres a következő szezonra, és George Russell személyében meg is találta. Ez azt jelentette, hogy Bottasnak új csapat után kellett néznie. Ezt az Alfa Romeónál meg is találta, ahol teljesen más szerepet kap. Míg a Mercedesnél Hamilton nagy figyelmet követelt magának, addig az új csapatában neki kell átvennie a vezetést.

Még több F1 hír: A Sauber-csoport örömmel támogatná Raikkönen visszatérését

„Teljesen természetes, ha Lewis csapattársa vagy, egy kicsit az árnyékában vagy. Nálunk erős pillére lesz a csapat fejlődésének a várt teljesítményével. Úgy gondolom, hogy ez számára is egy fontos lépés volt, és nagyon meg vagyok győződve arról, hogy ebben a pozícióban el fogja érni a céljait“ - mondja Vasseur az interjúban.

Ez tehát azt jelenit, hogy az Alfa Romeo egy hasonló felállást képzel el, mint amelynek Bottas részese volt öt éven keresztül a konstruktőri bajnok Mercedesnél, azonban most megfordulhat a kocka és a finn köré építhetik a csapatot, ahogyan azt tették Wolffék Hamilton esetében. Még az is elképzelhető, hogy Csou Kuan-jü személyeben egy „szárnysegédet“ is kap Bottas.

Solberg rosszul lett a kipufogógáztól és feladta a Montét, Loeb volt a leggyorsabb a mai első gyorsaságin