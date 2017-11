Az Alfa Romeo lehet a Sauber főtámogatója: komoly ajánlatot utasítottak vissza Svájcban

Az Alfa Romeo lehet a Sauber F1 Team főtámogatója, miközben a svájciak vezetősége egy nagyon komoly ajánlatot utasított vissza a Ferrari részéről.

A Sauber továbbra sem jelentette be a 2018-as párosát. Egyelőre annyi tűnik biztosnak, hogy a Ferrari monacói juniorja, a nagyon nagy tehetségnek tartott Charles Leclerc ülést fog kapni a csapatnál.

Egyes hírek szerint a Sauber ezen a hétvégén Interlagosban kész megerősíteni az új duóját, és a másik fél Marcus Ericsson lesz, akit Jolyon Palmer távozása után a leggyengébb pilótának tartanak a mezőnyben. A svéd mögött azonban még mindig komoly pénzek állnak, ráadásul a támogatói háttere erősen kötődik a Sauber tulajdonosi köréhez, így a svájci csapatnak igen nehézkes lenne megválnia tőle.

Leclerc érkezése mellett legalább ennyire biztosnak tűnik a csapat német pilótájának távozása. Pascal Wehrlein a mercedeses háttere ellenére hamarosan szedheti a sátorfáját, és ha a Williamsnél nem kapja meg az ülést, akkor könnyen lehet, hogy ennyi volt számára az F1-es kaland, és visszatér a DTM-be, ahol a száguldó cirkuszos bemutatkozása előtt bajnokságot nyert.

A háttérben valójában még mindig zajlanak a tárgyalások és az egyeztetések a Ferrari, valamint a Sauber között, több okból kifolyólag is. Sergio Marchionne, a Ferrari elnöke nagyon szeretné, ha a honfitársa, Antonio Giovinazzi is versenyzőülést kapna. Az olasz idén két nagydíjon is elindulhatott Wehrlein sérülése miatt, és noha rögtön jó tempót ment, kétszer is autót tört, jelentős kárt okozván a továbbra is anyagi gondokkal küszködő csapatnak.

A torinói küldöttek ismét Svájcban egyeztetnek az Alfa Romeo visszatéréséről, mely szorosan egybefügg a Sauberrel, hiszen ők adnák az alapot ehhez. Kezdetben a zürichi istállónak azt ajánlották fel, hogy a Ferrari második gárdája lehetnek, ami egy versenyképes autót is jelenthetett volna számukra. Az olaszok felajánlották a Ferrari 2018-as gépének bizonyos részeit, az első felfüggesztést és a fékekhez tartozó rendszereket is. Ezzel együtt egy aerodinamikai együttműködést is kínáltak számukra.

A csapatfőnök, Frederic Vasseur nemet mondott erre, mert nem akarják, hogy a Sauber egy fiókcsapat legyen, és valami hasonló valósuljon meg náluk, mint a Haas és a Ferrari között. Ez azonban nem egy zárt együttműködés lett volna, és ami még fontosabb, a Sauber sokkal stabilabb helyzetbe kerülhetne ezáltal, mint most. A Ferrari teljesen más alapokra helyezte volna az együttműködést, ám a svájciak erre mégsem bólintottak rá. A jelentős technikai együttműködés visszautasítása mögött állt még Luca Furbatto személye is. A tapaszalt és komoly vezető tervező képes nagy dolgokra, és ebben is hisznek a Sauber-nél.

A Sauber svéd tulajdonosi köre, akik Ericssont is támogatják, hisznek abban, hogy részben saját erőből a gárda képes saját lábra állni, de még mindig sok a kérdőjel és nehézség Hinwilben.

Most arra számítanak, hogy lesz egy átszervezés a vállalatnál, ami az Alfa Romeo megérkezését vetíti előre. Ez egy fontos lökést jelenthetne a felek számára. Az autómárka pedig mint főtámogató lehetne jelen a Sauber-nél, egy teljesen új háttérrel.

Az Alfa Romeo nehézségekkel küzd az autópiacon, mivel közel sem úgy fogynak a termékei, mint azt szeretnék, de ez egy esetleges F1-es szerepléssel sokat változhatna. Éppen ez az, amiben bíznak a konszern vezetői. Elsősorban a Giulia és a Stelvio az, amiket értékesíteni akarnak.

A Ferrarinak érdeke az, hogy az Alfa Romeo visszatérjen a Forma-1-be, mellyel egy hatalmas név kapna helyet a rajtrácson. A tárgyalás kényes és bonyolult jelenleg, mert Vasseur csapatfőnök kötelezettséget vállalt azt illetően, hogy a Sauber-t a megfelelő irányba mozdítja el. Az elkövetkezendő napok meghatározóak lehetnek…