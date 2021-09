Az Alfa Romeo különleges festéssel vág neki az Olasz Nagydíjnak (galéria)

Monza nemcsak az Olasz Nagydíj helyszíne, de az a pálya is, ahol az Alfa Romeo megnyerte az első Forma–1-es világbajnoki címet még 1950. szeptember 3-án. Akkor Nino Farina az Alfetta 158-at kormányozta a történelmi pillanat során, idén pedig újjáéled ez a kötődés.

Ezt megünnepelvén az alakulat F1-es gépei ezen a hétvégén ugyanis a Centro Stile Alfa Romeo által megalkotott egyedi festésben fognak majd pompázni. A központi elem a márka logója lesz, amely újra annak 111 éves fenállását fogja ünnepelni, de ezúttal ráadásul az olasz zászló színeit veszi fel.

A motorborítás felső része az úgynevezett „Quadrifoglio” zöld árnyalatot kapta meg, remekül kiegészítve a már megszokott vöröset és fehéret. Így tehát oldalról megnézve az autó az olasz zászlót fogja majd imitálni.

Az kocsi mellett pedig a versenyzők overallja is hasonló átalakuláson ment keresztül. Ha már a pilótáknál tartunk, akkor nemrég vált hivatalossá az is, hogy Kimi Räikkönennek sajnos a monzai viadalt is ki kell majd hagynia, így helyét ismét Robert Kubica veszi át.

