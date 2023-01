Az Alfa Romeo kinevezte Frederic Vasseur utódját!

Az Alfa házon belül oldotta meg a Ferrarihoz távozó Frederic Vasseur utódlásának kérdését, hiszen az új csapatfőnök az az Alessandro Aluni Bravi lesz, aki a Sauber ügyvezető igazgatói posztját is betölti.

A svájci székhelyű istálló egy amolyan átmeneti időszak előtt áll, hiszen a 2023-as szezon lesz az utolsó, amit az Alfa Romeo partnereként töltenek a Forma-1-ben, 2026-tól pedig az Audi oldalán versenyeznek majd.

A németek érkezésének előszele volt Andreas Seidl megkaparintása is a McLarentől, s bár sokan azt gondolták, hogy Vasseur-höz hasonlóan a csapatfőnöki feladatkört is ellátja az igazgatói teendők mellett, a német kijelentette, továbbra is keresik a csapatfőnököt.

A Sauber csütörtökön jelentette be, hogy Bravi hivatalosan a "csapat képviselője" lesz, de ez a pozíció foglalja magába a csapatfőnöki feladatokat is a versenyhétvégéken.

„Szeretném megköszönni Andreasnak és a részvényeseinknek a bizalmat, szeretném megerősíteni elkötelezettségemet és mindent megteszek azért, hogy megfeleljek az elvárásaiknak, és a lehető legjobb módon képviseljem a csapatot“ - fogalmazott Alunni Bravi.

„Hatalmas megtiszteltetés, hogy továbbra is olyan fantasztikus emberekkel dolgozhatok együtt, akik hosszú éveken keresztül segítettek beilleszkedni a Sauber-családba. Amit ez alatt az idő alatt kaptam tőlük, lehetővé teszi számomra, hogy teljesítsem a feladatot és a közös elképzeléseinknek, céljainknak megfelelően képviseljem a csapatot“ - tette hozzá az új csapatfőnök.

„Teljes mértékben tisztában vagyok az előttünk álló munka kihívásaival. Alázattal közelítek ehhez a feladathoz, tudva, hogy egy erős csapat tagja vagyok, amely el fogja végezni a munkát. Hiszek abban, hogy mindenünk megvan egy sikeres jövőhöz“ - zárta.

Alunni Bravi 2017 óta dolgozik a Saubernél, miután több mint 20 éves motorsport-pályafutása során jelentős tapasztalatot szerzett a junior kategóriákban mind a csapat-, mind a versenyzői menedzsment területén.

Kinevezése után ő felel a csapat napi szintű irányításáért, így Seidl szélesebb körben koncentrálhat a Sauber-csoport irányítására és a vezérigazgatói teendőkre.

„Nagy örömmel erősítem meg Alessandro Alunni Bravi kinevezését a csapat képviselőjének szerepére, amit a csoport ügyvezető igazgatói feladatai mellett fog betölteni. A motorsportban szerzett hatalmas tapasztalata minden szükséges eszközzel felvértezte őt egy sikeres irányításhoz, és a csapat alapos ismerete stabilitást, folyamatosságot jelent a fejlődésben“ - fogalmazott Seidl.

