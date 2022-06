Az Alfa Romeo is lassít a fejlesztések ütemén

Az Alfa Romeo kétségtelenül az egyik nagy nyertesévé lépett elő a 2022-es F1-es szabályváltozásoknak, hiszen míg az előző idényben csupán a Williams-szel és a Haas-szal viaskodtak a mezőny végén, addig idén többször is pontszerző helyen végeztek.

Kilenc futamot követően a hatodik helyet foglalják el a konstruktőrök versenyében, ám mindössze hat ponttal maradnak el az Alpine és tizennégy egységgel a McLaren mögött, így akár a negyedik hely is elérhető számukra a szezon végén.

Az Alfa Romeo egyik legnagyobb problémája a megbízhatóság. Időnként akadnak gondok a Ferrari erőforrásával és négyszer is észleltek szivárgást a hűtőrendszerben, Valtteri Bottasnak rendre ki kell hagynia egy-két szabadedzést a versenyhétvégéken, de a futamokon is jött néhány nullázás.

A hinwili alakulat konstrukciója ráadásul nem kezeli túlzottan jól a Pirelli leglágyabb, C5-ös keverékű abroncsait, amelyből ugyanakkor a hétvégi, silverstone-i Brit Nagydíjra nem szállítanak.

Frederic Vasseur az Auto, Motor und Sportnak kifejtette, a nehézségek ellenére az első perctől kezdve az volt a tervük, hogy a szezon első felében agresszívan fejlesszék az autót és fontos pontokat szerezzenek, miközben a riválisok még nem tudják kiaknázni csomagjaik teljes potenciálját.

Az Alfa Romeo Dzsiddában, Imolában, Barcelonában és Bakuban is nagyobb frissítési csomagokkal szerelte fel a C42-t, most azonban behúzzák a kéziféket a fejlesztéseket illetően. Ennek egyik oka - mint sokan másoknak is - a költségvetési plafon.

Bár a Forma-1-es csapatok még mindig nem hozták ki a maximumot a 2022-es autóikból, Bottas a múlt héten már elhintette, hogy az Alfa megkezdte a 2023-as autójának szélcsatornás fejlesztését, amit most Vasseur is megerősített.

„Alapvetően az volt a tervünk, hogy korán elkezdünk dolgozni a 2023-as konstrukcióval. A jelenlegi autónkkal is tökéletesen versenyképesek maradhatunk a szezon további részében“ - tette hozzá a csapatvezető.

