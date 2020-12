Az Alfa Romeo csapatfőnöke nem érti, hogy került Mick Schumacher a Haashoz…

2021 egyik nagy F1-es szenzációja minden bizonnyal Mick Schumacher bemutatkozása lesz. A hétszeres világbajnok fia F2-es bajnokként kezdi meg pályafutását az autósport királykategóriájában.

A Ferrari versenyzői akadémiájának tagjaként egyértelmű volt, hogy Schumacher vagy a Haasnál, vagy az Alfa Romeonál mutatkozik majd be.

Az Alfa csapatfőnöke, Frederic Vasseur úgy tűnt, szívesen leigazolná Mick Schumachert vagy Nico Hülkenberget, a csapat azonban végül kitartott Kimi Räikkönen és Antonio Giovinazzi mellett. Úgy tűnik, a Ferrari volt az, aki megakadályozta, hogy Mick az Alfánál mutatkozzon be.

Az Alfánál kis híján szabadedzést is teljesítő Schumacher leigazolását a Haas az utolsó verseny előtt jelentette be, a frigy létrejötte azonban már hetek óta nyílt titok volt. Vasseur nem igazán érti, miért következett be a fordulat.

„Őszintén szólva én sem tudom a valódi okát. Talán logikusabb volt számukra Micket a Haashoz vinni, Antonio Giovinazzit nálunk tartani a csapat stabilitása érdekében. De én sem tudom megmagyarázni” – nyilatkozta Vasseur a svájci Blicknek.

