Az Alfa Romeo alábecsülte annak hatását, hogy 2021-ben nem fejlesztettek

Az Alfa Romeo volt az egyik első csapat, amely úgy döntött, inkább minden erejével már az új szabályokat hozó 2022-es idényre fókuszál. Most azt remélik, hogy ennek meg is lesz a hatása, és feljebb tudnak majd lépni a mezőnyben, de Vasseur mégis elismerte, hogy annak is voltak hátulütői, hogy tavaly egy helyben maradtak az autójukkal.

„Igazából már nagyon korán, 2020 végén 2022 irányába fordultunk. Talán alábecsültem azt a tényt, hogy így 22 futamot kellett teljesítenünk ugyanazzal az autóval” – mondta a Motorsport.com-nak.

Még több F1 hír: Nem fog megismétlődni a Djokovic-botrány, ígérik az ausztrálok

„Pszichológiai szempontból ez nem egyszerű. Amikor vannak betervezve fejlesztések, akkor mindig van egyfajta remény is, hogy jönnek és segíthetnek. Most azonban nem ez volt a helyzet.” Ennek pedig meg is lett az eredménye, hiszen az Alfa csak kilencedik lett a konstruktőriben, miután a Williams is megelőzte őket.

Vassuer ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a formahanyatlásuk nem kizárólag a teljesítmény miatt volt. „A puszta teljesítmény nem volt rossz. Úgy vélem, előreléptünk a megelőző évhez képest. Ha megnézzük az időmérők átlagát, akkor gyorsabbak voltunk a Williamsnél, akik a közvetlen riválisaink voltak.”

„A futamokon is ugyanez volt a helyzet. 14-szer végeztünk náluk jobb helyen. Ha azonban megnézzük a végeredményeket, és ez a fő mutató, akkor kihasználatlanul hagytunk két jó pontszerzési lehetőséget, egyet Budapesten, egyet pedig Spában.”

„Spában nem végeztünk jó munkát az időmérőn, és így pontokat sem szereztünk a futamon. Budapest már frusztrálóbb volt. Ott jól ment a kvalifikáció, talán az egyik legjobban egész évben, mivel a hatodik sorban voltunk vagy valami ilyesmi, de aztán belekeveredtünk a rajt utáni balesetbe.”

„Jobb lett volna, ha akkor éppen a Williams helyében vagyunk, és csak a 17. vagy 18. helyről indulunk, de ez már csak így megy.” A frusztráció ellenére viszont Vasseur is tudja, hogy döntésük helyességét csak a mostani szezon kezdete fogja igazolni.

„Döntenünk kellett. Beleölünk egy csomó pénzt, időt és erőforrást abba, hogy mondjuk a kilencedik helyett a nyolcadik helyen végezzünk, vagy inkább mindent ’22-re helyezünk át, aztán majd meglátjuk, mi lesz? Az utóbbiban jóval több a potenciál. Egy évvel ezelőtt elhatároztuk magunkat, néhány hónap múlva pedig kiderül minden!”

Megvan a britek izgalmas felállása is az idei ROC-ra