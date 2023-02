Az Alfa akár az Aston Martint is legyőzheti? – Csou szerint nincsenek messze

Az Alfa Romeo autója az idei év elején is remek formát mutat, hiszen már csütörtökön is megbízhatóak és gyorsak voltak, pénteken pedig Csou rápakolt erre egy lapáttal, amikor a délutáni etap során ő futotta meg a leggyorsabb kört, bár az is igaz, hogy ezt a legpuhább keveréken tette.

Mindez azonban nem von le sokat az érdemeiből, így az sem csoda, hogy Csou elégedett volt. „Jó látni, hogy az első helyen vagyunk, de ez még csak a teszt, ráadásul puhább keveréket használtunk, mint Max. Ennek ellenére azért megmutattuk, hogy van bennünk potenciál, és az egész nap folyamán jó volt a tempónk.”

A második szezonját kezdő versenyző 132 kört teljesített az Alfa volánjánál, ami így rengeteg adatot bocsátott az istálló rendelkezésére. „Elég hosszú nap volt, szerintem jót fogok aludni. Volt ugyan néhány kisebb gond, de semmi komoly. Minden simán ment. Délután még egy versenytávot is szimuláltunk ebben a melegben, ami nekem is segít a hétvégére való felkészülésben.”

„Emellett elsősorban a C3-as keverékre koncentráltunk, amely majd a lágy keverék lesz a versenyen. Eddig tehát tényleg jó a helyzet, az egyensúly is megvan, és az autó is jól vezethető.” A legfőbb kérdés a svájciak számára az lehet, hogy a középmezőnyben hol kapnak majd helyet a tényleges küzdelmekkor, miután a tavalyi év második felében elég jelentősen visszaestek.

Ami az erősorrendet illeti, egyelőre az Aston Martin mutatta a legjobb teljesítményt a középmezőnyből, de Csou szerint talán velük is felvehetik majd a küzdelmet. „Alonso nagyon versenyképesnek tűnt az egész nap során, szóval ő lesz majd az egyik legyőzendő pilóta számunkra.”

„Persze azt is látnunk kell majd, hogy alakul az időmérő, de szerintem mindkét csapat tett egy lépést előre, még ha ők kicsivel gyorsabbnak is tűntek nálunk az eddigi két nap folyamán. Mi sem vagyunk azonban messze, és van még hová fejlődni” – fogalmazott a második nap győztese.

Az Alfa Romeo pilótái már az első tesztnap után is bizakodóak voltak, Valtteri Bottas akkor például úgy fogalmazott, hogy két kulcsfontosságú területen is sikerült javulniuk.