Az Albert Park megújul: akár öt másodperccel is gyorsabbak lehetnek a köridők (videó + galéria)

A szervezők abban reménykednek, hogy a változások több előzési lehetőséget kínálnak majd, miközben gyorsabb és szorosabb is lesz majd a versenyzés a megújult Albert Parkban.

Összességében hét kanyart módosítanak, kettőt pedig teljesen kivesznek a november 19-21-e között sorra kerülő Ausztrál Nagydíj előtt, a változások pedig a tervek szerint több mint öt másodperccel csökkentik majd a köridőket, az átlagsebesség pedig kb. 15 km/h-val nőhet.

A félig városi pályának mondható vonalvezetés legszembetűnőbb változtatását a 9-es és 10-es kanyart magában foglaló sikán eltüntetése jelenti, melynek helyét így egy szupergyors, elnyújtott jobb kanyar veszi át, ahol ráadásul még egy DRS-zóna kialakítására is van lehetőség.

Eközben pedig az 1-es, 3-as, 6-os, 13-as és 15-ös kanyart kiszélesítik, az utóbbi kettő esetében pedig a kanyar ívét és profilját is megváltoztatják, hogy többféleképpen lehessen azt bevenni, ezzel lehetőséget adva a csatáknak.

A 6-os kanyar kiszélesítése ráadásul drámaian megnöveli majd annak a szakasznak a sebességét, a mostani 149 km/h-ás minimum tempóról egészen 219 km/h-ig. Ennek eredményeként pedig az átlagos időmérős körök nagyjából öt másodperccel lehetnek majd gyorsabbak, az 1:21-es idők helyett 1:15,8-as köröket várhatunk.

Mindemellett az aszfalt is teljesen új burkolatot kap, a pálya 25 éves történetében most először. A szervezők pedig kihasználják ezt a lehetőséget, hogy új létesítményeket és lelátókat is építsenek. A változásoknak továbbá ökológiai előnyei is lesznek, hiszen a park mérete 4000 négyzetméterrel növekszik, és a kerékpárosok is örülhetnek a feljavult infrastruktúrának.

Az egyik személy, aki örömmel fogadta a változtatásokat, a helyi hős, Daniel Ricciardo volt. A McLaren versenyzője szerint már idén is javulhat az akció az Ausztrál Nagydíjon, de szerinte a 2022-es új autókkal még ennél is különlegesebb lesz majd a viadal.

„Ezek a módosítások a megfelelő irányba haladnak. Jobb futamok, több összecsapás, erre lehet majd számítani. A 2021-es autóknak is nagy segítség lesz ez az átalakítás, de 2022-től, ha tényleg könnyebb lesz majd követni az előttünk lévő autót, akkor egy olyan pályára eljönni, mint az Albert Park, csak még elképesztőbb látványt biztosít majd mindenkinek.”

„Én úgy látom, hogy mindez nagy pozitívumot eredményez majd a vasárnapot illetően, és jót szórakozhatunk a fékekkel is. Szorosabb lesz a versenyzés, ebben egészen biztos vagyok” – vélekedett Ricciardo.

A szervezők egy rövid videót is közzétettek, melyben a változásokról mesélnek: