Az agresszív utat választotta a Mercedes a konzervatív helyett - Bottas köre (videó)

A téli tesztek eddigi legérdekesebb innovációja a Mercedes DAS-rendszere, amellyel a német istálló a szabályok határait feszegeti, de összességében is agresszívra tervezték meg a W11-et, hogy továbbra is a riválisaik előtt legyenek egy lépéssel.

A Mercedes vasárnap hozott nyilvánosságra egy videót, amelyben a technikai igazgató James Allison beszélt. Allison elmondta, hogy a csapat forradalminak tervezte meg a designt, hiába zárta erősen a 2019-es év végét a Mercedes a W10-zel.

„A célunk az volt, hogy tovább javítsuk az autónkat, amely erősen fejezte be a szezont, és egész évben gyorsan fejlesztettük az autónkat, de még így is rengeteg lehetőségünk volt arra, hogy az új autónkat még gyorsabbá tegyük.”

„A konzervatív megközelítés nagyon-nagyon vonzó volt számunkra, viszont végül úgy döntöttünk, hogy ez nem lenne elég. Éreztük a nyakunkban a riválisaink leheletét. Tudjuk, mennyire éhesek, és tudtuk, hogy ha nem csinálunk valami lenyűgözőt az autónkkal, akkor felfalnak minket és lemaradunk.”

„Ezért döntöttünk úgy, hogy agresszívra tervezzük meg a kocsinkat. Annak ellenére, hogy a szabályokban nincs változás, az autó minden egyes területét átnéztük, hogy még jobbá tegyük őket.”

A technikai igazgató azt is elmondta, hogy a W11-en változtatások százai lelhetők fel, köztük az első felfüggesztés is új, amely nagyobb aerodinamikai lehetőséget rajt magában, kisebbek lettek az oldaldobozok, hogy az autó ezen területén jobb legyen a légáramlat, illetve bátrat léptek a hátsó felfüggesztéssel is.

„Nem fogtok látni minden részletet, de elárulom, hogy a hátsó felfüggesztéssel nagyon merészek voltunk. Alacsonyabb lett a lengőkar, új geometriát helyeztünk oda, amely aerodinamikailag több lehetőséget nyújt nekünk, és engedélyezi számunkra, hogy nagyobb legyen a leszorítóerő.” – tette hozzá.

Az első 3 tesztnap leggyorsabb köre

A csomag egészét tekintve pedig ezt mondta Allison a W11-et a W10-zel összehasonlítva:

„Egy olyan autónk van itt Barcelonában, amely leszorítóerő terén megelőzi a W10-et.”

„Az autónk fejlesztési görbe tekintetében kilőtt, meredekebb a fejlődés, mint az előző autónknál megfigyelhető volt, pedig az is egy nagyon-nagyon jó autó volt 2019-ben. A mostani autónk pedig termékeny alapot biztosít a 2020-as szezon során arra, hogy erősen továbbfejlesszük.” – zárta Allison.

Lewis Hamilton és az első méterek a 2020-ra tervezett W11-es versenygéppel, ami a 7. világbajnoki címet jelentheti a brit rekorder és a német világbajnok csapat számára.