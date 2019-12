Az adatszerver összeomlása okozta a DRS elvesztését Abu Dhabiban

Nemigazán volt még példa arra, hogy az FIA által működtetett rendszerrel ekkora problémák adódjanak. Ez most Abu Dhabiban megtörtént, az utolsó futam első felében. A helyzet nem volt egyszerű, aminek a többség nem örült a pályán, mivel a DRS használata nemcsak a támadásra, hanem a védekezésre is kiválóan alkalmas.

Majdnem 20 körnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a pilóták használni tudják a mozgatható hátsó szárnyat. Ettől a ponttól kezdve a rendszer már jól működött. Michael Masi, az FIA versenyigazgatója a hivatalos sajtóeseményen elárulta, hogy alapvetően az adatszerver omlott össze, és ez okozta a nem várt problémát.

Az FIA gyorsan reagált, és azonnal leállította a rendszert, és addig a pontig azt nem is engedélyezték, amíg 100%-ban nem voltak biztosak a megfelelő működésben, mivel ez biztonsági kockázattal járt. Miután lezajlott a szükséges ellenőrzés, és a biztonsági másolat is megvolt, a rendszert újra aktiválták.

Ezen 18 kör alatt az FIA és az F1 Csoport különböző ellenőrzéseket végzett el, hogy megbizonyosodjanak a rendszer működéséről. Először magára a problémára kellett rájönniük, de senki sem akart kockáztatni, emiatt is kellett sokat várniuk a pilótáknak.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, leads Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, Charles Leclerc, Ferrari SF90, Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Alexander Albon, Red Bull RB15, Lando Norris, McLaren MCL34 and the rest of the pack at the start

Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images