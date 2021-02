Ayrton Senna azon gondolkozott, hogy otthagyja az F1-et

1992-ben még a McLarennél versenyzett, a szezon azonban nem úgy alakult, ahogyan azt elképzelte. A Williams igazi világverő autót épített, miközben a Honda V12-es motorja nem bizonyult jó választásnak. Emellett ráadásul a wokingiak pénzügyi veszteségeket is szenvedtek.

A brazil pilóta szkeptikus volt, miután a Honda bejelentette, kilép a sportágból. „Amikor a Honda kilépett, ő nem akarta folytatni. Minden versenyző gyári szerződést akar. Szerintem igaza is volt” – mondta a McLaren korábbi műveleti igazgatója, Martin Whitmarsh a Motorsport-Total.com-nak.

A ’92-es évad után aztán Senna kért magának egy kis időt, hogy átgondolja a helyzetét. „Még nem írtam alá egyetlen csapattal sem, mert komolyan át kell gondolnom, hogy mi a legjobb a karrierem szempontjából” – mondta akkoriban.

Eközben ráadásul az IndyCarban is tesztelt. A reflektálós időszaka közben a következőket mondta: „Benne van az is, hogy nem vezetek 1993-ban, vagy az IndyCarba megyek. Most hazamegyek, nyugodtan átgondolom, és megvizsgálom a lehetőségeket a közvetlen jövőm szempontjából.”

Ezek után jött a híres szezon, amelyben a McLaren végül versenyenként fizetett Sennának, de az ő szempontjából sajnos ismét a Williamsé volt a legjobb autó, így nem tudott mihez kezdeni. Ennek köszönhetően aztán 1994-re sikerült is átigazolnia hozzájuk, de az az együttműködés sosem teljesedhetett már ki.

