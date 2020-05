Ayrton Senna az 1000 kilométeres nürburgringi versenyen: videó

Ayrton Senna talán mindenkinél jobban szerette a versengést, emiatt is akarta kipróbálni magát Amerikában, ahol az IndyCar-ban, valamint a NASCAR-ban is kaphatott volna ülést. IndyCar-autót tesztelt is, amivel rendkívül gyors volt.

Azzal, hogy 1994-ben Imolában tragikus balesetet szenvedett, ezek a lehetőségek is köddé váltak. A halála előtt 10 esztendővel, amikor bemutatkozott a Forma-1-ben a Toleman színeiben, mellyel több dobogós helyezést is szerzett, rajthoz állt az 1000 kilométeres nürburgringi viadalon.

A csapattársai Henri Pescarolo és Stefan Johansson voltak, akik szintén igen nagy nevek a motorsportban. A nagy versenyen egy a Joest Racing Porsche 956-os gépét kellett terelgetniük, amivel ugyan nem nyertek, felejthetetlen élményt okoztak a rajongóknak.

A trió végül a 8. helyen fejezte be a versenyt, amit Derek Bell és Stefan Bellof húzott be a másik Porsche 956-ossal. A második helyen Dabid Hobbs és Thierrey Boutsen zártak 15.6 másodperccel a győztes mögött, míg harmadikként Paolo Barilla és Allessandro Nannini értek oda a Lancia LC2-vel.

A mezőnyben olyan nevek voltak még ott mint Jan Lammers, Christian Danner, Jacky Ickx, vagy Jochen Mass.