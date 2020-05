Ausztriában gyorsan meg is cáfolták Marko reményeit egy nézők előtt rendezett Osztrák Nagydíjról

Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója vasárnap adott hosszabb interjút az ORF Sport am Sonntag műsorában, ahol felvetette azt is, hogy az Osztrák Nagydíjat akár nézők előtt is meg lehetne rendezni, kiemelve azt a 30,000 holland szurkolót, akiket vártak az eredeti elképzelések szerint.

Werner Kogler, az osztrák sportminiszter azonban gyorsan és egyértelműen elutasította ezt a gondolatot, és elmondta, hogy továbbra is zárt kapus versenyekkel számolnak a Red Bull Ringen. Kogler korábban többször is kijelentette, támogatja a biztonságos keretek között tartott Osztrák Nagydíj megtartását, de ez most nem sportszakmai, hanem egészségügyi döntés Ausztriában.

„Nem hiszem, hogy az Egészségügyi Minisztérium engedélyezne egy ekkora eseményt ennyi nézővel. Az számomra is új lenne” – nyilatkozta Kogler az ORF Sport-nak. „Az általános intézkedéseket úgy kell betartanunk, hogy nem kapnak bizonyos csoportok óriási engedményeket.”

„Az alap szabályokat is figyelembe kell venni, és a sporteseményen is ugyanúgy be kell tartani a legalapabb intézkedéseket is. A futammal kapcsolatban a döntő faktor a be és kiutazási szabályzások lesznek.”

Az osztrák egészségügyi miniszter, Rudolf Anschober szerint még túl korai lenne döntést hozni a futammal kapcsolatban, hiába küldte meg a Liberty és a Red Bull a tervezett intézkedések listáját az osztrák kormánynak pénteken.

A Forma-1 annyira nem ér rá a döntés későbbi meghozatalára, ugyanis a Helmut Marko által is ismertetett egészségvédelmi intézkedéseket és szervezési feladatokat legkésőbb június elején el kell kezdeniük.

Az Osztrák Nagydíjon a nézők nélkül is legalább 1000-1500 ember fog részt venni, folyamatos tesztelés, és csapatok szerinti elkülönítés mellett. A Forma-1-es paddockon belüli tesztelést a FOM fogja végezni, a versenybírók, és egyéb helyi szervezőket pedig a spielbergi szervezők maguk.

