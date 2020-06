Ausztriában a Red Bull TV csatornája is megszerezheti az F1-es közvetítési jogokat

Vasárnap az RTL sokkolta a piacot, amikor bejelentették, hogy 30 év után 2021-től már nem fogják közvetíteni a Forma-1-et, mert futballkínálatukra koncentrálnak. Így Németországban valószínűleg csak a fizetős Sky, és F1 TV-n lehet majd követni az F1-et.

Most nyugati szomszédjainknál is felmerült témaként az F1-es közvetítések sorsa, mivel a jelenlegi közvetítőnek, az ORF-nek is lejár a szerződése 2020 végén, és egyelőre még nem hosszabbították meg azt.

A Der Standard értesülései szerint az ORF meg szeretné hosszabbítani a lejáró szerződését, és már nagyon közel lehet az egyezséggel a Liberty Mediaval – számolt be a Motorsport-Total.com. Az ORF szóvivője ugyanakkor cáfolta, hogy már ennyire közel járnának a megállapodáshoz: „Még tárgyalunk” – mondta a TV csatorna.

Amennyiben nem tudnának megegyezni, a lepattanóra biztosan figyel a Servus TV, a Red Bull saját TV csatornája. Már ők közvetítik Ausztriában a MotoGP futamokat, és a Bajnokok Ligája mérkőzéseket is, és mindig is érdekeltek voltak az F1-es jogokkal kapcsolatban is.

A Red Bull igazgatója, Dietrich Mateschitz ugyanakkor óvatos még: „Alapjában véve nem egy sportcsatorna vagyunk” – mondta a Salzburger Nachrichten-nek adott interjújában. „Nagyon óvatosan kell egy ilyen lehetőségre gondolnunk.”

„A Forma-1-es közvetítési jogok mindig nagyon érdekesek egy csatorna számára, de egyelőre nem mondhatunk semmit. Várnunk kell, és majd meglátjuk, milyen döntéseket hoz az ORF és a Sky. A piaci helyzettől függ majd az egész, és ezt folyamatosan követjük” – zárta Mateschitz.

