Ausztrália vélhetően a jövő évi szezonnyitóról is lemarad

Az Albert Park-i versenypálya az 1996-os debütálása óta számtalanszor látta már vendégül az F1 mezőnyét az idény legelején. A járvány kitörése azonban megakadályozta a tavalyi viadalt, nemrég pedig kiderült, hogy idén sem látogat el a mezőny a kontinensre.

Ugyan a verseny szervezői szeretnék, ha visszatérne hozzájuk a száguldó cirkusz, a kormány sportminisztere, Martin Pakula szerint nem valószínű, hogy náluk fog elrajtolni az F1 új korszaka.

„Valószínűtlen, hogy mi leszünk az első verseny a következő évben, de őszintén szólva ez még kedvez is nekünk” – idézte Pakula szavait az ausztrál Associated Press. Ennek okán esélyes, hogy jövőre is Bahreinben kezdődhet majd meg a szezon, ahogyan történt az idén is.

Daniel Ricciardo, a mezőny egyetlen ausztrál pilótája az idei törlés kapcsán elmondta, hogy nagyon sajnálja a fejleményeket, ráadásul már több mint egy éve nem volt otthon, emiatt pedig honvágya is van.

A melbourne-i Albert Park egyébként egy megújult vonalvezetéssel várja majd a mezőnyt, ha végre ismét lehetséges lesz a futamrendezés. A 9-es és 10-es kanyarkombinációt kivették, hogy egy jóval hosszabb padlógázas szakasz jöjjön létre, illetve több kanyar profilján is változtattak a jobb előzési lehetőségek reményében.

