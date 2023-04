Ausztrál erősorrend: brit uralom, Verstappen a legjobb háromban sincs

Azon ugyanis szinte csak brit versenyzők kaptak helyet, az élen pedig holtverseny alakult ki a Mercedes két pilótája között, hiszen Lewis Hamilton és George Russell is 9-9 pontot kapott a Melbourne-ben látott teljesítményéért.

Hamilton esetében teljesen indokoltnak tűnik a választás, hiszen a hétszeres bajnok az eddigi legjobb 2023-as hétvégéjét teljesítette, ami az időmérőn egy harmadik, a futamon meg egy második helyet ért számára. Russellnél nyilván ott van a korai kiesés, amelyről persze nem ő tehetett, és amíg versenyben volt, nagyszerűen ment, szóval összességében az ő esetét is meg lehet érteni.

Ami azonban már mindenképpen meglepetésre adhat okot, az az, hogy őket nem a futamgyőztes követi, hanem Lando Norris a McLarennel, aki a futamot a hatodik helyen fejezte be. Ráadásul itt is egy holtverseny alakult ki, hiszen a vasárnapi nagy riválisa, Nico Hülkenberg is vele azonos, 8,8-as pontszámot kapott, így tulajdonképpen négy pilóta állhatott fel az erősorrend pódiumára.

Egészen az ötödik helyig kell mennünk, hogy meglássuk Verstappent, aki 8,6 pontot zsebelt be a zsűritől, ami csak azért fura, mert ugye az autókat kiveszik a képletből ennél az értékelésnél, így aztán némileg nehezen érthető, mit keres a pole-szerző és a futamgyőztes ennyire hátul.

Az indoklás szerint Verstappen és a csapat egyébként tökéletesen kivitelezett hétvégén van túl, ez a teljesítmény azonban talán most nem volt annyira kiemelkedő, mint amit megszokhattunk tőle, így ezért az alacsonyabb pontszám.

A hollandot aztán a hatodik helyen Fernando Alonso követi, majd jön a másik McLarennel Oscar Piastri, utána pedig Sergio Perez, aki a bokszból rajtolva végül ötödik tudott lenni, és nagy felzárkózást mutatott be.

Végül, de nem utolsósorban az erősorrend utolsó három helyén megint holtversenyt láthatunk, hiszen a futamon végül kieső, de amúgy nagyszerűen teljesítő Pierre Gasly, az AlphaTaurival pontot szerző Juki Cunoda, valamint az Alfa Romeóval biztató tempót mutató Csou Kuan-jü is egyaránt 7,4 pontot kapott.