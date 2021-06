Austin szívesen duplázna idén

Nemrég biztossá vált, hogy az október 3-ra tervezett Szingapúri Nagydíj nem kerül megrendezésre 2021-ben, míg az október 10-i Japán Nagydíj sorsa szintén kétséges.

Az F1-es naptárban 2012-ben debütáló Circuit of The Americas tavaly szintén nem rendezhetett futamot a koronavírus miatt, idén azonban akár a duplázásra is nyitottak Texasban.

A pályát vezető Bobby Epstein elmondta, amennyiben az F1 úgy döntene, a két verseny megtartása egymást követő hétvégéken lenne ideális.

„Ha van rá esély, az azt jelenti, hogy jó helyzetben vagyunk. A második austini futam ténye nem eldöntött, de van rá esély” – mondta Epstein az ESPN-nek.

Bár legutóbb 2007-ben rendezett F1-et futamot, a legendás indianapolisi pálya is felmerült, mint lehetséges beugró.

„Ha így döntenek, akkor támogatni fogjuk. Austin annyival lenne ideálisabb, hogy itt októberben sem kellene tartani a hidegtől. Az F1-nek el kell döntenie, mi szolgálja leginkább az érdekeiket” – fogalmazott a texasi pályát irányító Epstein.

