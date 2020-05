Augusztusra hagytak helyet a brit versenyeknek, a második helyszín lehet Magyarország az F1-ben

A koronavírus-járvány miatt rendkívül érdekes szezont láthatnak idén a Forma-1 rajongói, ugyanis bár már május vége van, de még egy F1-es nagydíjat sem rendeztek idén, és a várakozások szerint az első idei versenyre július 5-én, Ausztriában kerülhet sor a száguldó cirkuszban.

A Motorsport.com információi szerint az F1 hétfőn jelentetheti meg az előzetes versenynaptár európai részét. Eleinte a silverstone-i versenyeket július 19-re és 26-ra, vagy július 26-ra és augusztus 2-re tervezték, azonban az Egyesült Királyság kormányának a karantén-szabályai miatt vélhetően át kell írni ezt a forgatókönyvet.

Ugyanis az Egyesült Királyságba érkezőknek június 8-tól 14 napig karanténban kell maradniuk, így pedig későbbre költözhet a két silverstone-i verseny, ezt a helyet pedig a Hungaroring töltheti be a versenynaptárban.

Viszont időközben pozitív hírek is érkeztek Nagy-Britanniából, többek között a miniszterelnök Boris Johnson mondta azt a minisztereinek, hogy segítsenek abban, hogy a versenyek megrendezésre kerüljenek, így pedig augusztus 2-án és 9-én látogathat a sport Silverstone-ba.

Ezen a héten jelentették be a silverstone-i klasszikus esemény lefújását, ezzel felszabadult egy hely Silverstone-ban, így most a két augusztus eleji futam tűnik a legvalószínűbbnek.

Elméletileg az Egyesült Királyság három hetente fogja felülvizsgálni a karantén-szabályokat, erre pedig először június 29-én kerülne sor, viszont időközben arra is van esély, hogy a Forma-1 megkapja a kormány engedélyét arra, hogy a Forma-1 szereplőinek ne kelljen 14 napig karanténba vonulniuk – a hírek szerint az F1 erről tárgyal a kormánnyal.

És ahogy arról korábban már beszámoltunk, Silverstone ügyvezető igazgatója, Stuart Pringle egyértelművé tette, hogy arra is nyitottak, hogy esetlegesen augusztusban kerüljön sor a brit versenyekre.

„Megvannak az eredeti dátumaink, és július közepéről tárgyaltunk eleinte, azonban van bizonyos mértékű rugalmasság ezt illetően, így augusztusban is rendezhetnénk versenyt.” – mondta a Sky Sportsnak.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, leads Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, and the rest of the field at the start

Fotó készítője: Sam Bloxham / Motorsport Images