Audi: ha erre kötelez az FIA, készek lennénk egy másik csapatnak is erőforrást szállítani Az Audi egyelőre csak annyit erősített meg, hogy 2026-tól a Sauberre építkezve saját gyári csapattal lépnek majd be a Forma-1-be, de a projekt igazgatója szerint, ha kell, privát csapatnak is tudnának erőforrást szállítani.