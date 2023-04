Audi: 2023 végére elkészül az F1-es motorunk első változata

Miközben a Red Bull-lal tervezett együttműködés ellehetetlenülése után Porsche hivatalosan is véget vetett a 2026-os Forma-1-es projektjének, a Volkswagen-csoport másik oldalán az Audinál gőzerővel dolgoznak a Forma-1-es belépésükön.

Miután a 2023-as Forma-1-es Kínai Nagydíjat is el kellett törölni a koronavírus-járvány ellen hozott intézkedések miatt, az Audi a Sanghaji Autókiállítást használta ki arra, hogy a „legfontosabb” piacuknak számító Kínában is prezentálják a márka F1-es projektjét, egyben új információkkal is szolgáltak egy helyzetjelentéssel.

Az Audi megerősítette, hogy már 2022 végén teszteltek egy egyhengeres motort, amellyel a Forma-1-es tesztpadjaik kalibrációját végezték. A 2026-os szezon másik új motorgyártója, a Red Bull Ford Powertrains szintén megerősítette, hogy 2022 végén már beindították az első egyhengeres belső égésű motorjukat.

A német márka 2023 végére már igen ambiciózus célt tűzött ki magának. Az Audi ugyanis azt tervezi, hogy egy „komplett hibrid erőforrást” legyártanak az év végére a tesztpados fejlesztésre, a vadiúj 6 hengeres belső égésű motorral, elektromos motorral, akkumulátorcsomaggal és vezérlőelektronikával. Az Audi reményei szerint az elkészült erőforrást már 2023 végétől kezdve „kiindulópontként” használhatják a 2026-os autójuk tervezésekor.

„Az Audi Forma-1-es projekt elhagyta a kifutópályát az elmúlt hónapokban” – mondta Oliver Hoffmann, az Audi F1-es technikai igazgatója. „A napokban véglegesítjük a 2026-os erőforrásunk koncepcionális alapjait.”

„Kiemelt figyelmet fordítunk a részletekre, a felhasznált nyersanyagokra és a gyártási technológiákra, és persze olyan területekre is, mint a hibrid hajtáslánc energiagazdálkodása.”

Hoffmann hozzátette, hogy még mindig nem végeztek a motorrészleg bővítésével, amely jelenleg 260 szakembert számlál. Köztük nem csak az Audi Sport egyéb projektjeiről átcsoportosított mérnökei vannak, hanem kívülről igazolt „F1-es szakértők” is. Az Audi célja az, hogy 2023 végére 300 fölé bővítsék az F1-es motorrészleg létszámát.