Átszervezés a Red Bullnál: Verstappen versenymérnöke új pozíciót kap

A Red Bull 2025-re néhány kulcsfontosságú változást hajt végre a pálya melletti vezetői állományában annak érdekében, hogy az elmúlt évben kulcsfontosságú pozíciókból távozó mérnököket megfelelően tudják pótolni.

Max Verstappen versenymérnökét jól ismerik a Forma-1-rajongók, hiszen GianPiero Lambiase számos alkalommal keveredett érdekes és sokakat foglalkoztató „vitába” a holland versenyzővel a szezon futamain.

A Red Bullnál úgy döntöttek, hogy a szakembert kibővített pozícióba léptetik elő a csapat pálya menti tevékenységének átszervezése részeként, legalábbis erre derült fény AS/MS közleményéből, amelyet nemrég tettek közzé.

Miután ismert, a sportigazgató Jonathan Wheatley az idei szezon végén távozik, hogy a Sauber csapatfőnöki pozícióját töltse be, a Red Bull pedig úgy döntött, hogy felülvizsgálja a felsővezetői struktúráját.

Ahelyett, hogy valakit közvetlenül Wheatley helyére neveztek volna ki, a Red Bull úgy határozott, hogy korábbi feladatkörét több személyre osztja fel, hogy jobban tudjon megbirkózni a jelenlegi Forma-1 követelményeivel.

A legfontosabb változás az lesz, hogy Verstappen régi versenymérnöke, Lambiase feljebb lép, és a versenyigazgatói pozíciót tölti be a jövőben. Bár továbbra is ő lesz Verstappen mérnöke – 2016 óta tölti be ezt a szerepet –, mostantól a Red Bull összes versenytevékenységéért is ő felel majd.

