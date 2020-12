Átalakítják a 10-es kanyart Barcelonában

Az eredeti barcelonai 10-es kanyar egy hosszú balos volt, ami a szúk visszafordító 11-es kanyarba ért vissza, azonban a Forma-1 2004 óta egy szűkebb, biztonságosabb, és jobb előzési ponttal rendelkező verziót használ.

A MotoGP azonban 2016-ig továbbra is az eredeti vonalvezetést használta, amikor a Katalán Nagydíjon a Moto2-es Luis Salom életét vesztette az eredeti, sikán nélküli utolsó kanyarban. A MotoGP ezután állt át az F1-es 10-es kanyar használatára, azonban az utolsó előtti kanyarban változtattak a gumifal elhelyezésén, így ott 2018-tól kezdve újra kihagyják a sikánt.

2021-re azonban a barcelonai pálya átdolgozza a 10-es kanyart, és a régire emlékező elnyújtott, dupla kanyarcsúcspontos vonalvezetést alakítanak ki, ami a mai 11-es kanyart is érinti.

„Janurában a Circuit de Catalunya átalakítja a jelenlegi 10-es kanyar vonalvezetését, ami a legendás stadion szekció bejáratánál található” – olvasható a pálya közleményében. „Ez a projekt, amelyet korábban a FIM és az FIA is tanulmányozott, növeli majd a motor és autóversenyek biztonságát is.”

„Tradicionálisan az F1 a rövidebb, belső vezetést használta, míg a MotoGP a külső, történelmi változatot. A 2021-es szezonra az FIA és a FIM megegyezésével egy új, különleges változat készül, ami a két jelenlegi változat között helyezkedik majd el.”

„Ez lehetővé teszi, hogy megnöveljük a bukótér méretét, amivel tovább nőhet a pálya biztonsági, és visszatérünk a pálya hagyományaihoz is.”

A barcelonai pályát sok kritika érte az elmúlt időszakban a Forma-1 részéről, mivel a sok egymásba fűződő, szűk kanyarban szinte lehetetlen előzni, az 1-es kanyart leszámítva talán pont a 10-es előtti volt az egyetlen keményebb féktáv a pályán, illetve itt van a pálya második DRS zónájának vége is.

Arról egyelőre nincs információ, hogy az F1 is visszatérne-e a sikán nélküli, régi utolsó előtti kanyarhoz, ami nagyobb végsebességet eredményezne az egyenesben is, így javítaná a DRS-es előzések esélyeit, ahogyan azt a hasonló elrendezést használó Portimao is bizonyította.

