Aston-tartalék: Frusztráló, de valószínűleg nem én veszek részt a futamon

Ma reggel vette kezdetét a bahreini szezon előtti teszt, amelyen nem vehetett részt a biciklis balesete miatt az Aston Martin versenyzője, Lance Stroll. Az Astonnak két tartalékversenyzője van: Felipe Drugovich és Stoffel Vandoorne.

A silverstone-i istálló számára nem volt nehéz a döntés, hogy kit ültessen Stroll helyére, ugyanis Vandoorne a Formula E mezőnyével együtt Dél-Afrikába látogat a hétvégén, így Drugovich kapta meg a nagy lehetőséget:

„Beszéltünk a helyzetről, én is tudtam róla, a csapat is tudott róla, hogy sajnos nem lehetek ott a bahreini teszteken” – kezdte a belga RTBF-nek Vandoorne, majd azzal folytatta, hogy a Bahreini Nagydíjon már ott lesz:

„Ez egy elég nehéz helyzet számomra. Ha Lance nem tud indulni, akkor nem lepne meg, ha Felipe venne részt a futamon. Frusztráló a dolog, de meg is értem. Ő vesz részt a teszten, ő lesz a legfelkészültebb.”

Vandoorne nemcsak az Aston Martin, hanem a McLaren csapatánál is beugrásra készen áll, ahogy az tavaly is volt. A belga elárulta, a szezon első három versenyén ott lesz, és szükség esetén beugrik:

„Ez nem egy új dolog, semmi sem változott. Partnerségben áll egymással az Aston Martin és a McLaren. De a munka szempontjából semmit sem fogok másképp csinálni. Ha szükség lesz rám a futamokon, akkor ott leszek.”

„A bahreini szezonnyitóra is megyek, aztán Dzsiddába és Melbourne-be is. Ezenkívül a WEC-ben is tartalék vagyok a Peugeot-nál. Remélem, hogy lehetőségem lesz versenyezni, és hogy ismét indulhatok Le Mans-ban.”