Sebastian Vettel a Ferraritól az Aston martinhoz igazolt a 2021-es Forma-1-es szezonra, azonban az első két versenyhétvégéjén még nem sikerült pontot szereznie – miután mindkét alkalommal a mezőny végéről kellett rajtolnia.

Vettelt eddig a versenyeken és különösen az időmérőkön eddig jelentősen fölülmúlta kanadai csapattársa, Lance Stroll, de a német szerint csak időre van szüksége ahhoz, felépíthesse az önbizalmát az autóban.

Az Aston Martin csapatfőnöke, Otmar Szafnauer elismerte, hogy Vettel ismét az autó hátsó instabilitásával küzd:

„Itt (Portimaóban) a problémánk az, hogy instabil az autó hátsó tengelye a kanyar elején, de ami különösen nehézzé teszi a dolgunkat az az, hogy ez eléggé kiszámíthatatlan” – mondta a pénteki szabadedzéseket követően Szafnauer, amikor Vettel teljesítményéről kérdezték.

„Ha folyamatosan egyféleképpen törne ki az autó hátulja, akkor legalább meg tudná találni a limitet, és gyorsabb tudna lenni. Most azonban nem tudja, hogy mire számítson, ez pedig nagy probléma. Minél többet vezeti az autót, annál jobban ki fogja ismerni ezeket, és akkor fel tud majd készülni ezekre a dolgokra, és ez csak az autóban eltöltött időtől függ.”

Az Aston Martin nagyon keményen kritizálta az FIA-t és az F1-et, mivel szerintük szándékosan őket és a Mercedest vették célba a 2021-es szabályváltozásokkal, Szafnauer Imolában még egy pert is kilátásba helyezett, ha az FIA nem tudja bizonyítani nekik, hogy csak biztonsági okok vezettek a szabályváltozásokhoz.

A jelek szerint azonban a fenyegetőzés nem jött be, és Portimaóban már Szafnauer is nyugodtabb hangnemet ütött meg, amikor arról kérdezték, mivel tudnának javítani Vettel helyzetén:

„A megoldáshoz sokat kell dolgoznunk a szélcsatornában, hogy új elemeket tudjuk hozni az autóra, amelyekkel visszaszerezhetünk valamennyit az elveszett leszorítóerőnkből. A következő versenyre (Barcelona) is érkeznek majd újításaink, és még azután is lesznek, szóval nem most frissítettük utoljára az autót.”