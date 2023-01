Aston Martin: „Soha nem mondtuk, hogy világbajnokok leszünk…”

Nyck de Vries is saját ruhamárkát alapít?

A Forma-1 a versenyzésen túl a csillogásról és a megjelenésről is szól, emiatt nem meglepő, hogy bizonyos pilóták egyre erőteljesebben képviseltetik magukat a divat világában. Lewis Hamilton és Max Verstappen mellett most az F1-be idén bekerülő Nyck de Vries is hasonló útra lépett.