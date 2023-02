Aston Martin: „Nagy dolog”, hogy a valódi autónkat mutattuk be

Miközben a bemutatószezon első fele viszonylag gyengére sikeredett, hiszen a legtöbben úgy döntöttek, egyelőre nem fedik fel a lapjaikat, ezen a héten már jóval boldogabbak lehettek a rajongók.

Az Aston pedig egyike volt az első istállóknak, akik az igazi 2023-as autójukat mutatták meg, amikor Silverstone-ban a vendégek, szurkolók és a média képviselői előtt felfedték az AMR23-at. Ez a lépés pedig az új pilótájuknak, Fernando Alonsónak is tetszett.

„A nézők szerintem értékelni fogják, hogy mi valódi autóval álltunk elő. Néha csalódást keltő látni egy átmatricázott bemutatóautót. Ez a csapat viszont minden tekintetben fair.” A technikai igazgatójuk, Dan Fallows ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy a bemutatóval ugyan nem akarták elvonni a figyelmet a fejlesztésről, de ugyanakkor a rajongókat sem szerették volna becsapni.

„Nyilván nagyon agresszív a fejlesztési programunk. Ugyan a költségsapka korlátoz minket, de így is a lehető leggyorsabban új alkatrészeket akarunk feltenni az autóra. Ettől függetlenül arra is nagyon odafigyeltünk, hogy a bemutatott autó az legyen, amelyet a bejáratáskor pályára küldünk, és Bahreinre is csak kisebb módosítások lesznek majd rajta.”

„Szerintem fontos, hogy a rajongók tudják, mi az igazi autót akarjuk eléjük tárni. Szerencsére az évek alatt egy igazán erős szurkolói bázist építettünk fel, és ezért is annyira lényeges, hogy adjunk nekik valamit, akárcsak a médiának és a családunknak.”

Alonso eközben nem volt rest ismét beszólni kicsit régi csapatainak, amikor a sikeresség került szóba.